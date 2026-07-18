La FIFA modera 53 millones de publicaciones como servicio de protección de redes sociales

Redacción deportes – El servicio de la FIFA de protección en las redes sociales, un escudo digital al alcance de todas las selecciones, entrenadores, jugadores y árbitros participantes en las competiciones de la FIFA, ha bloqueado más de siete millones de publicaciones y comentarios posiblemente ofensivos desde el comienzo del Mundial.

Asimismo, la FIFA informó de que había llegado a moderar también más de 53 millones de publicaciones.

Los más de siete millones de publicaciones y comentarios bloqueados suponen una cifra catorce veces superior a la registrada en la Copa Mundial de la FIFA 2022, cuando se eliminaron 470,000 publicaciones de este tipo. Asimismo, la FIFA ha tramitado y denunciado más de 200,000 publicaciones y comentarios ofensivos y amenazantes, en comparación con los 19,600 de Catar 2022.

Durante el Mundial, el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales ha revisado y evaluado más de medio millón de mensajes detectados con inteligencia artificial y que iban dirigidos a jugadores, seleccionadores y árbitros.

De todos esos mensajes se han derivado más de 15,000 para investigarlos más a fondo y se han trasladado más de mil amenazas graves a las autoridades pertinentes, entre ellas las fuerzas de seguridad. Además, el servicio ha moderado más de 53 millones de publicaciones y comentarios desde que empezó el torneo.

Por otro lado, la FIFA continúa con su labor para contrarrestar el discurso de odio en el fútbol. La campaña de este año contra el racismo se ha centrado en sensibilizar sobre los insultos racistas y la discriminación. Bajo el lema ‘Escucha, alza la voz y manifiéstate’, la campaña animaba a aficionados y jugadores a escuchar las historias de las personas que han sufrido estos episodios, a actuar cuando se producen y a seguir siendo aliados activos en la lucha contra el racismo.

El Mundial 2026, según la FIFA, ha sido «una plataforma sin igual para sensibilizar sobre la importancia de prioridades mundiales como la educación, la salud, la paz y la lucha contra la discriminación, y brindarles apoyo».

Los mensajes de la campaña llegaron a más de 15.2 millones de visitantes en los estadios, los recintos del FIFA Fan Festival y otros lugares de interés antes de la final entre España y Argentina, que cerrará este domingo el Mundial. EFE