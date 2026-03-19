La FIFA exigirá número mínimo de mujeres en banquillos de los equipos en torneos femeninos

Redacción Deportes – El Consejo de la Federación Internacional del Fútbol (FIFA) celebrado este jueves en Zúrich (Suiza) aprobó que en todas las competiciones femeninas sean mujeres «el entrenador principal y/o al menos uno de los entrenadores asistentes, así como un miembro del personal médico del equipo y dos de los oficiales en el banquillo».

En busca de «promover la igualdad de género», esta medida se estrenará en la Copa Mundial Femenina Sub-20 que se disputará en Polonia en septiembre, seguida de la Copa Mundial Femenina Sub-17 y la Copa de Campeones Femenina, todas programadas este año, y tambien en el Mundial femenino de Brasil 2027.

«No hay suficientes mujeres en el cuerpo técnico hoy en día. Debemos hacer más para acelerar el cambio creando vías más claras, ampliando oportunidades y aumentando la visibilidad de las mujeres en los banquillos», declaró Jill Ellis, directora de fútbol de la FIFA, a través de un comunicado del consejo de ese organismo.

La FIFA recuerda que sólo 12 de los 32 entrenadores principales de la Copa Mundial Femenina de 2023 eran mujeres. EFE