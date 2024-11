La FIFA espera tener acuerdos sobre su normativa de traspasos a mitad de noviembre

Madrid.- La FIFA espera que todas las partes cedan para adaptar con acuerdo su normativa sobre transferencias a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso Lass Diarra y tener «alguna directriz» a mediados de noviembre, que «funcione protegiendo los intereses de todos».

Así lo anunció su director de Asuntos Legales, Emilio García Silvero, en una jornada organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) sobre los efectos de la sentencia, que consideró contrarios al derecho europeo algunos puntos de la normativa porque obstaculizan la libre circulación y restringen la competencia entre los clubes.

«Tenemos la intención de poner algo encima de la mesa de manera provisional en invierno en Europa y en verano en Latinoamérica. Cuando acabe el 15 de noviembre nos gustaría alguna directriz concreta del artículo 17 de carácter no permanente. Y luego la idea es que podamos iniciar la siguiente ventana de aspectos importantes con un 17.2 y un 17.4 adaptado a los requerimientos del tribunal y acordado entre las partes», afirmó.

La FIFA aboga por una reforma del artículo 17 que satisfaga a todas las partes

García Silvero destacó el trabajo que hace la FIFA para proteger a los futbolistas y aseguró que «nunca ha violentado el derecho a los trabajadores con independencia o no de su situación contractual con otro club».

«¿Quién protege al futbolista argentino que se va a jugar a Japón, Gabón o Arabia Saudí y que tiene impagos?, solo le protege la FIFA. Yo no conozco ningún otro sector internacional en el mundo del trabajo donde los trabajadores tengan las garantías que tienen a través de los sistemas de imposición de sanciones de la FIFA por incumplimiento de contratos», señaló

En su opinión, la sentencia admite que los futbolistas no son libres de romper unilateralmente el contrato con su club sin dar una indemnización y la disputa se centra en cuáles serían las consecuencias financieras de esto, por lo que ha iniciado un diálogo con las partes interesadas para adaptar el artículo 17 de su reglamento.

También recordó que «estas normas no fueron unilateralmente impuestas» y se refirió a los acuerdos que no menciona el TJUE alcanzados en 2001 entre la Comisión Europea, la FIFA y la UEFA sobre esta materia, que son la base del contenido de dicho artículo.

«Debemos de poner en marcha una nueva configuración respecto al cálculo de la ruptura unilateral del trabajo. En España, el club que contrata a un jugador que ha roto unilateralmente el contrato en un plazo de un año es responsable de la indemnización dispuesta por el juez. En ocasiones esta sentencia puede poner en riesgo a muchos futbolistas. Ahora mismo el cálculo de la indemnización este en el aire porque antes había unos criterios y ahora no los hay», abundó.

«La FIFA tiene que modificar el reglamento y ser más proporcional» (Juan de Dios Crespo)

El especialista en derecho deportivo, internacional y comunitario Juan de Dios Crespo opina que la sentencia del TJUE no va a provocar una revolución, sino una «normalización», porque Diarra alegó que le habían impedido trabajar porque los clubes que quisieron ficharle tenían miedo por la exigencia de un pago.

«Es lo que pedimos los abogados, que tiene que ser al revés y condenar al club si ha inducido a que el jugador rompa el contrato. La pelota está en la FIFA. Tiene que modificar el reglamento y ser un poco mas proporcional donde hay grandes cantidades a pagar, porque si no hay un club detrás es muy complicado que el jugador pague», señaló.

También opina que los traspasos se tendrán que ajustar un poco porque los equipos «no van a tener la sensación de protección como cuando si alguien rompe el contrato le pagaban una parte del traspaso», y hay que abordar el punto de la compensación, sobre el que hay leyes específicas según la legislación de los países.

«Los parámetros de las compensaciones tienen que ser objetivos. Si te has ido en el segundo año y has firmado cinco pues los tres años son tuyos. Otro hecho objetivo sería aumentar la cifra por equis cantidad. Luego todos los casos no son lo mismo, porque no es lo mismo romper el contrato el primer año, el segundo o el tercero», indicó.

La jornada también incluyó una mesa redonda moderada por María José López, directora de la Asesoría Jurídica de AFE, en la que participaron Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), Lucien W. Valloni, presidente del colectivo suizo de jugadores (SAFP) y Rodrigo García, socio de Laffer Abogados.

Valloni remarcó que todos estos cambios tenían que haberse hecho «diez años atrás» y opinó que la indemnización que debería dar el club o el jugador en caso de rescisión unilateral tendría que acordarse antes, ya que «es un problema para los jugadores más modestos»

Rodrigo García denunció las «cláusulas abusivas, desproporcionadas y fuera de mercado» que es establecen a los jugadores, «que están desprotegidos» y rechazó «normalizar que solo los clubes tengan benefició económico».

Por último, Álvaro Ortiz coincidió con García al no entender la protección a los clubes y remarcó que «desde Latinoamérica no se entienden las circulares que mandó FIFPRO «que lo cantan como una victoria». EFE/ir