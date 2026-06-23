La FIFA anuncia la mayor asistencia de espectadores en un día de Mundial: 288.007

Estados Unidos – La FIFA anunció este martes que la jornada de este lunes, con 288.007, es la que ha reunido un mayor número de espectadores en la historia de la Copa del Mundo.

El encuentro Noruega-Senegal, disputado en Nueva York/Nueva Jersey, fue el que acogió un mayor número de seguidores en el estadio, con 80.663, por delante del Argentina-Austria, disputado en el estadio de Dallas, con 70.649 personas.

El partido Jordania-Argelia fue seguido en directo en el estadio de la Bahía de San Francisco por 68.371 espectadores, por los 68.324 que acudieron al estadio de Filadelfia a presenciar el Francia-Irak. EFE (AD)