La fiesta del dinero contante y sonante no se detiene previo a las elecciones

San Pedro Sula – Este miércoles se conoció que las personas que recibieron el bono de alivio climático en la ciudad de San Pedro Sula, les pidieron que le dieran el voto a la presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

Desde este lunes, el gobierno a través de la Red Solidaria entrega el “bono de alivio climático” que consiste en otorgar siete mil lempiras a las personas afectadas por el paso de las lluvias en el país.

Sin embargo, se conoció mediante la voz de personas que les pidieron que le den el voto a Moncada.

Una de las beneficiarias calificó la entrega de este bono como una buena iniciativa para poder sustentar la comida diaria.

Asimismo, personas que colaboraban en la entrega del bono de alivio climático portaban gorros promocionando la candidatura de Rodolfo Padilla Sunseri por la alcaldía de San Pedro Sula.

Aunque negaron que ellos intercambien la entrega del bono a cambio del voto por Moncada, pero admitió que usan la gorra para identificarse con el Partido Libre. AG