La fiebre mundialista se vive en Tegucigalpa con intercambio masivo de estampas Panini

Tegucigalpa – La pasión por el fútbol ya se siente en Honduras. Cientos de aficionados de todas las edades se reunieron este domingo en Tegucigalpa para compartir una de las tradiciones más emblemáticas de cada Copa del Mundo: llenar los álbumes Panini e intercambiar estampas con otros seguidores del deporte rey.

– Panini lanza los álbumes del mundial desde 1970 y en 2030 será el último tras romper con FIFA.

Niños, jóvenes y adultos llegaron espontáneo que se desarrolló en cualquier plaza, centro comercial o mercado y en el encuentro con sus álbumes bajo el brazo y decenas de estampas repetidas, con la esperanza de completar las páginas dedicadas a las selecciones y figuras que participarán en la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México .

El ambiente estuvo marcado por la emoción, la camaradería y el entusiasmo propio de una cita mundialista.

Entre negociaciones, intercambios y conversaciones futboleras, los asistentes aprovecharon la jornada para acercarse un poco más a la meta de completar sus colecciones antes del inicio del torneo.

La actividad también sirve como punto de encuentro para amigos, colegas y aficionados que comparten la misma pasión por el fútbol, fortaleciendo una tradición que trasciende generaciones y que cada cuatro años cobra especial relevancia.

A pocos días del arranque de la máxima fiesta del fútbol mundial, el intercambio de estampas refleja cómo la expectativa por el campeonato ya comienza a apoderarse de los hondureños, quienes siguen de cerca cada detalle del torneo y de las estrellas que buscarán conquistar la gloria en los estadios de Norteamérica.

Con álbumes en mano y el sueño de completar la colección, los aficionados demostraron que el Mundial no solo se vive en la cancha, sino también en espacios donde la pasión por el fútbol une a personas de todas las edades. (PD)