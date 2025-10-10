La FFAA tendrá la misión de garantizar la voluntad soberana el 30 de noviembre: presidenta Castro

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro señaló este viernes que las Fuerzas Armadas tendrán la misión de garantizar la voluntad de la población hondureña durante las elecciones generales.

“En el próximo proceso electoral las Fuerzas Armadas tendrán una misión clara de garantizar la voluntad soberana en los pueblos, defensa de la paz y proteger el orden constitucional”, dijo Castro.

La mandataria hondureña participó este viernes en la ceremonia de conmemoración del natalicio del general José Francisco Morazán Quezada, del Día del Soldado Hondureño en Campo Parada Marte.

Comentó que la lealtad de los soldados hondureños no admiten dudas, debe ser con la patria, la Constitución y el pueblo soberano.

Añadió que la lealtad de las Fuerzas Armadas no debe ser para los tiranos ni los traidores que pretenden estar por encima de la patria.

Castro demandó que los militares tengan lealtad, firmeza y valor señalando que Francisco Morazán y el pueblo hondureño los están vigilando.

Definió que las Fuerzas Armadas ya no es una institución al servicio del poder, sino que ahora defiende la patria hondureña.

Sostuvo que los soldados no empuñan las armas por guerra ni ambición, sino que por deber y disciplina, y que su lealtad pertenece a la patria, Constitución y la población hondureña. AG