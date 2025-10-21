La Feria del Libro de Nueva York rinde homenaje a Rosario Castellanos y a Pedro Lemebel

Nueva York – La Feria Internacional del Libro en Nueva York, que se realizará entre los próximos 22 y 26 de octubre, rendirá homenaje este año -en su séptima edición- a Rosario Castellanos, considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX, y al chileno Pedro Lemebel, quien fue un referente de la literatura homosexual y contestataria.

Este evento -que reúne cada año a escritores, editoriales, universidades, bibliotecas y lectores- se realizará en el John Jay College of Criminal Justice en Manhattan, bajo el tema «La música en la literatura», y contará con la mexicana Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer 2024, y con la argentina Gabriela Cabezón Cámara, finalista del International Booker Prize en 2024, según un comunicado de los organizadores.

“La séptima edición trasciende las fronteras de la palabra escrita», indicó en un comunicado José Higuera López, presidente fundador del evento cultural, con la misión de posicionar el español «como una lengua viva de creación, reflexión y encuentro en Estados Unidos».

«Con el tema ‘La Música en la Literatura’, presenta las dinámicas de interacción que la música tiene en la literatura. Ambas son inseparables y convergen para dar vida a un amplio abanico de expresiones culturales, cuya diversidad es patente en las variantes del español en América Latina, España y Estados Unidos», afirmó Higuera López.

Entre la gran variedad de foros figuran: «Nuevas plumas: crónica en español desde Estados Unidos», «Ritmos narrativos: musicalidades y sonoridades del español», «Homenaje a Rosario Castellanos: materia que arde, voz que perdura», «Al filo de la diferencia: leer a Lemebel/At the Edge of Difference» y «Macondo York: Gabo entre rascacielos».

La Feria del Libro, en la que también habrá presentación de libros, talleres y otros eventos, es organizada por el Instituto de Estudios Mexicanos, el Lehman College del sistema de la Universidad pública de Nueva York (CUNY) y el John Jay College. EFE