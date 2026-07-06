La Federación Francesa denunciará ante la fiscalía a la senadora paraguaya

París – La Federación Francesa de Fútbol (FFF) comunicó este lunes que «presentará» una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones «racistas» de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, dirigidas hacia el futbolista francés Kylian Mbappé, según informaron en un comunicado.

«Las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidas a Kylian Mbappé son totalmente abyectas e inaceptables. ¿Cómo se puede pronunciar un discurso así?. Estas declaraciones son delictivas y condenables. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar», criticó la federación francesa.

Tras estas palabras de la asociación de Francia contra el discurso «racista» de la senadora paraguaya, anunciaron que presentarán una «denuncia» ante la fiscalía para que se inicie un proceso judicial.

«La Federación brinda todo su apoyo a su capitán, a sus jugadores y, en general, a todas las víctimas de este tipo de comentarios odiosos», dijo la Federación Francesa de Fútbol.

Asimismo, se comprometen a «luchar» contra el racismo y cualquier forma de declaración y tachan las palabras de la paraguaya como de «deshonra» tanto para quien las «dice» como el que las «difunde».

«Los jugadores de la selección francesa representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado», sentenció la Federación Francesa de Fútbol.

Todo esto ocurre tras las declaraciones de la senadora paraguaya, después de la eliminación de Paraguay por 0-1 a manos de Francia el pasado sábado, donde publicó varios mensajes en su cuenta de X en los que calificó al internacional del Real Madrid de «camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo».

A lo que Mbappé respondió a la senadora, Celeste Amarilla, tildándola de «mujer despreciable e indigna de su cargo». EFE (AD)