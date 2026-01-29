La Fed mantiene sin cambios los tipos de interés pese a las presiones de Trump

Washington – La Reserva Federal ha anunciado este miércoles que mantiene sin cambios los tipos de interés, después de haberlos rebajado en un cuarto de punto en su anterior reunión de diciembre hasta dejarlos en un rango entre el 3.5 % y el 3.75 %.

«La economía se expande a un ritmo sólido. La creación de empleo se mantiene baja y la tasa de desempleo muestra signos de estabilización. La inflación sigue siendo algo elevada», aseguraron desde la Fed en un comunicado tras hacerse público el anuncio.

La decisión de mantener sin cambios los tipos ha sido respaldada por diez de los doce gobernadores que integran el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el organismo de la Reserva Federal que decide sobre el precio del dinero.

Dos aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la junta de gobernadores, Stephen Miran, y Cristopher Waller -este último es uno de los candidatos a sustituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell- votaron por una rebaja de un cuarto de punto.

El comunicado de la Fed posterior a la reunión de dos días del FOMC ofrece un lenguaje más optimista sobre la marcha de la economía estadounidense y no incluye las menciones de diciembre sobre la «balanza de riesgos» y los riesgos en el mercado laboral.

Trump, partidario de que los tipos de interés estén más bajos para dinamizar la economía, mantiene un pulso con Powell que lo ha llevado a insultarlo y cuestionarlo en público y a que el departamento de Justicia le haya abierto una investigación penal por los sobrecostos de la reforma de la sede de la institución.

El mandato de Powell acaba el próximo mes de mayo y se espera que Trump anuncie pronto a su candidato para presidir la institución.

La decisión de la FED de pausar los recortes de tipos llega en un momento crucial para la independencia del banco central. EFE

(vc)