La familia real española despide a Irene de Grecia en su funeral en la catedral de Atenas

Atenas – La familia real española dio este lunes el último adiós a la princesa Irene de Grecia en el funeral celebrado en la Catedral Metropolitana de Atenas, en una ceremonia en la que no faltaron los momentos emotivos bajo el peso del dolor producido también por la tragedia ferroviaria en España.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, que llegaron la tarde del domingo a Atenas, antes de que se produjera la tragedia en Córdoba que ha causado al menos 39 muertos, acudieron a la catedral de la capital griega visiblemente afectados y acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

A la catedral, para despedirse de su hermana, acudió también la reina Sofía, así como las infantas Elena y Cristina, y varios de sus respectivos hijos.

Al llegar a esta iglesia, situada en el corazón de Atenas, Felipe VI y Letizia fueron recibidos entre vítores y aplausos por el público agolpado frente a la catedral, mientras que también se escucharon gritos de «¡Viva el rey!» y «¡Viva España!»

También la reina emérita Sofía fue recibida entre aplausos y vítores tras su llegada a la catedral, la misma iglesia en la que asistió junto a los reyes hace tres años al funeral de su hermano Constantino, fallecido en enero de 2023.

Una hora antes del inicio de la ceremonia ortodoxa a las 12.00 (10.00 GMT) los tres sobrinos varones de Irene, Pablo, Nicolás y Filippo, hijos del último rey de Grecia, Constantino, hermano de la reina Sofía, acompañaron el féretro de la capilla a la catedral.

Por parte de la familia real griega asistieron también las hijas de Constantino, Alexia y Teodora de Grecia, y su madre Ana María, viuda de Constantino.

Tras la ceremonia, que duró aproximadamente una hora, el féretro de Irene salió cargado por la puerta principal de la catedral en una comitiva presidida por sacerdotes griegos.

Acompañaban al ataúd Victoria Federica de Marichalar, hija de la infanta Elena, e Irene Urdangarín, hija de la infanta Cristina, quien se encontraba visiblemente emocionada por la muerte de su tía abuela.

Durante casi toda la misa, la princesa Leonor y la reina Sofía estuvieron cogidas de la manos, según imágenes mostradas a los medios españoles en Atenas por una fuente de la Casa Real.

Al salir de la catedral, el rey Felipe VI mantuvo una breve conversación con el hijo mayor de Constantino, su primo hermano Pablo de Grecia, y la madre de éste, Ana María, en el que, según fue testigo EFE, parece hablarles del trágico accidente ferroviario del ayer domingo en Adamuz (Córdoba).

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía atendieron a los medios de comunicación españoles antes de trasladarse a la catedral y expresaron su consternación y preocupación por la tragedia.

Tras decir el último adiós a la princesa, que falleció el pasado día 15 a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela (Madrid), el féretro con los restos de Irene se trasladó al cementerio de Tatoi, situado en los terrenos del antiguo palacio real homónimo, en las afueras de Atenas.

Allí fue enterrada al lado de su hermano, Constantino, y sus padres, el rey Pablo I de Grecia y la reina Federica de Hannover.

Tras el entierro, los reyes y sus hijas volverán de inmediato a Madrid y viajarán mañana a la zona del accidente en Córdoba, según han informado fuentes de la Casa Real. EFE