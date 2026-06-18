Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios «La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta»18 de junio de 2026USA 2026 - Frase del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión Familia de Lionel Messi + noticiasMessi se prepara y puede adueñarse del récord de goleador absoluto 18 de junio de 2026 México avanza a dieciseisavos con antelación y Canadá celebra pero también se lamenta 18 de junio de 2026 Portada Mundial 19.06.2026. 18 de junio de 2026 1-0. México vence a Corea y se clasifica a los dieciseisavos de final 18 de junio de 2026 Lopetegui pide a Catar que juegue ante Bosnia «una final» 18 de junio de 2026