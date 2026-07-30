La familia del yerno de Trump, interesada en invertir en la nueva filial de la FIFA

Washington – Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, estaría interesado en invertir a través de su firma Thrive Capital en la filial que la FIFA planea crear para sus operaciones comerciales y eventos, según informó este miércoles el medio especializado Politico.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este miércoles sus planes de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial valorada en 20.000 millones de dólares, de la que quiere vender el 20 % del accionariado para ingresar unos 4.200 millones de dólares.

Ahí entraría, según Politico, Thrive Capital, la firma de capital de riesgo con sede en Nueva York propiedad de Josh Kushner, en una apuesta por los eventos deportivos.

El medio estadounidense aseguró que Kushner se comprometió con la FIFA a actuar como garante en el esfuerzo de encontrar inversionistas, que dirigirá J.P. Morgan.

La FIFA aseguró este miércoles que los propietarios de este 20 % de FFE serán socios inversionistas sin acceso a la gestión del fútbol ni control sobre la nueva empresa.

Infantino se ha mostrado muy próximo a Trump y a su entorno a raíz de la organización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La propuesta ha provocado críticas de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y otras federaciones, que cuestionan la falta de consulta y advierten de que abrir el negocio del Mundial a inversores privados puede alterar el modelo de gobernanza del fútbol. JS