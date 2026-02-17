La factura del cambio climático, cada día más costosa para un país sin preparación

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Honduras, uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo, enfrenta una cadena creciente de impactos ambientales que ya se traducen en graves consecuencias sociales y económicas.

Desde la invasión masiva de sargazo en Roatán –y ahora en Utila– hasta la contaminación crónica por basura en Omoa, pasando por huracanes, sequías, inundaciones y erosión costera, los fenómenos naturales extremos se han vuelto más frecuentes e intensos, dejando pérdidas millonarias cada año, afectando el turismo, la pesca, la infraestructura, los sectores agrarios; la seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida de miles de familias que incluso son desplazadas.

La falta de planificación, prevención y políticas ambientales sostenibles mantiene al país en un estado de reacción permanente, mientras la naturaleza continúa enviando señales claras de un deterioro acelerado que ya no puede seguir ignorándose.

El sargazo que afectó Roatán.

El reciente sargazo en las islas

Las playas de Roatán, especialmente en la zona de West Bay, han sido durante décadas sinónimo de aguas cristalinas, arrecifes accesibles y postales paradisíacos.

Sin embargo, en las últimas semanas, turistas nacionales y extranjeros se encontraron con un escenario muy distinto: la orilla cubierta por grandes cantidades de sargazo, acompañado de un fuerte olor y aguas turbias que impidieron actividades como el snorkel. La imagen no solo impactó al visitante, sino que encendió una alarma más profunda sobre la vulnerabilidad ambiental de Honduras frente al cambio climático.

El sargazo no es un fenómeno nuevo. “Toda la vida ha venido a Roatán”, afirma el biólogo marino Roberto Guerra, residente en la isla y consultado por Proceso Digital. No obstante, aclara que lo ocurrido recientemente no tiene precedentes por su magnitud.

Según explica, la intensidad y frecuencia de los frentes fríos registrados en el norte de Canadá y Estados Unidos durante enero y parte de febrero generaron fuertes vientos de norte a sur, que empujaron grandes masas de esta alga flotante hacia el Caribe hondureño.

LEER: Invasión de sargazo obliga a cerrar playas en West Bay, principal destino turístico de Roatán

“Estas algas son arrastradas por las corrientes marinas hasta que pegan en la parte costera y se forma como un dique. Ya estamos viendo efectos claros del cambio climático”, señala Guerra.

A esta explicación se suma la visión de la bióloga y especialista en vida silvestre Rosario Acosta, quien advierte que el fenómeno del sargazo se ha intensificado a nivel regional por el aumento de nutrientes en el océano, especialmente fósforo y nitrógeno, provenientes de grandes ríos como el Amazonas. Esta combinación ha dado origen a lo que la ciencia denomina la franja del sargazo, una enorme acumulación que se desplaza por el Atlántico hasta el Caribe.

“El sargazo siempre ha existido, pero los humanos hemos acelerado las condiciones para su proliferación masiva, sobre todo por la contaminación y nuestras actividades antropogénicas”, explica Acosta.

Diversos actores se unieron para limpiar las playas de Roatán.

Impacto ambiental, turístico y económico

La acumulación de sargazo tiene efectos directos en el ecosistema marino y en la economía local.

“Cuando hay una capa de sargazo no se puede entrar al mar. Provoca irritaciones, alergias, no hay claridad y no se aprecia la belleza del arrecife”, relata Guerra. En casos como este el resultado inmediato es la cancelación de reservaciones, la reducción del flujo turístico y pérdidas económicas significativas.

El problema se agrava cuando el sargazo comienza a descomponerse. “Se pudre rápido, genera un olor fétido y libera gases que pueden afectar a personas susceptibles, especialmente con alergias”, añade Acosta.

Además, ambos especialistas advierten sobre la alteración física de las playas. La recolección apresurada y sin protocolos, así como la acumulación prolongada, provoca pérdida de arena y una “desconfiguración” de la franja costera.

Reacción sin planificación: el gran vacío institucional

Aunque en esta ocasión hubo una respuesta rápida y conjunta entre el gobierno y el sector privado para retirar el sargazo, fue una acción de reacción mediante maquinaria pesada, palas y rastrillos, los especialistas coinciden en que Honduras no está preparada para enfrentar este tipo de contingencias de manera técnica y sostenible.

“No estamos preparados ni para la recolección ni para el aprovechamiento del sargazo”, sostiene Acosta. “Somos reactivos, no preventivos. Atendemos la emergencia cuando ya la tenemos encima, pero no planificamos a futuro”, eso se aplica a cualquier situación donde afecta un evento natural.

En países como México, explica Guerra, existen barcos cosechadores de sargazo que recolectan el alga en alta mar antes de que llegue a la costa. En Honduras, en cambio, en esta ocasión el procedimiento se limitó a retirarlo de la playa y enterrarlo, una práctica que puede generar impactos adicionales si no se hace correctamente, como era una emergencia se entiende, pero debido al cambio climático este tipo de contingencias se seguirán viendo y hay que preparase advierte.

Un recurso desaprovechado

Por ejemplo, en este ejemplo reciente el sargazo lejos de ser solo un residuo, es considerado por ambos biólogos como un recurso valioso. Rico en nutrientes, puede utilizarse para la producción de biofertilizantes, abonos orgánicos, biogás, biodiésel, materiales de construcción, empaques biodegradables e incluso insumos para cosméticos y productos de higiene.

“En otros países lo usan para mejorar suelos degradados por fertilizantes químicos, para generar energía o como materia prima industrial”, explica Acosta. “Aquí no existe ninguna experiencia, ni siquiera proyectos piloto”.

Sargazo llega a Utila

Una extensa franja de sargazo marino cubre en las últimas horas las principales playas turísticas de Utila, superando, según reportes preliminares y tomas aéreas, la magnitud del fenómeno registrado recientemente en Roatán.

Las playas de Utila, reconocidas por su arena blanca y aguas cristalinas, consideradas entre las mejores de las Islas de la Bahía, amanecieron completamente cubiertas por grandes mantos de algas, afectando la imagen del destino y generando preocupación entre pobladores, empresarios turísticos y visitantes.

Aunque en algunas zonas se instalaron barreras flotantes y redes para frenar la llegada del sargazo, la enorme cantidad arrastrada por las corrientes marinas sobrepasó la capacidad de estos sistemas de contención.

Actualmente, autoridades locales y habitantes de Utila trabajan de manera conjunta para retirar el alga y mitigar los daños ambientales, mientras el sector turístico expresa su preocupación por las pérdidas económicas en una temporada clave para la isla, pues faltan pocas semanas para la Semana Santa.

La basura que llega a las playas de Omoa. (foto/archivo)

Basura marina: un problema permanente

Al sargazo se suma un problema aún más persistente: la contaminación por plásticos. El biólogo Roberto Guerra en su plática con Proceso Digital recordó la presencia de una “isla flotante” de basura proveniente del río Motagua, en Guatemala, que se desplazó en su momento hacia Roatán. Y este problema persiste y aunque a veces las playas parecen limpias, bajo el agua la realidad es distinta.

“Cuando uno bucea encuentra bolsas, envases, cucharas, productos de limpieza dental. Ese problema ya es endémico, lo tenemos los 12 meses del año”, denuncia.

La bióloga Acosta coincide en que la falta de monitoreo de playas y una débil conservación marina agravan la situación. “No tenemos un sistema articulado ni políticas públicas efectivas. Hay una gran desarticulación institucional”, afirma.

Omoa entre el paraíso y la basura

Omoa, uno de los principales destinos turísticos del Caribe hondureño, enfrenta un serio problema de contaminación por acumulación de basura en sus playas.

Por años la situación es recurrente y las playas de Omoa cada día pierden su encanto porque por las grandes cantidades de desechos sólidos que llegan —principalmente plásticos, botellas, bolsas y restos de comida y medicamentos— que llegan principalmente desde el río Motagua.

Esta situación tiene graves consecuencias ambientales y económicas. La basura afecta directamente a la fauna marina, provocando la muerte de tortugas, peces y aves que confunden los residuos con alimento. Además, deteriora la imagen turística de Omoa, reduciendo la llegada de visitantes y afectando los ingresos de pescadores, comerciantes y hosteleros locales.

Autoridades y organizaciones ambientales insisten en la necesidad de fortalecer la educación ambiental, mejorar la recolección de desechos y promover la responsabilidad ciudadana para evitar que las playas continúen convirtiéndose en basureros a cielo abierto. Y en este caso de imponer medidas drásticas al país vecino Guatemala porque sigue ignorando la situación.

LEER: Sin adaptación al cambio climático, Honduras en ruta al estancamiento económico y más pobreza

Llamado a acción coordinada y educación ambiental

Los especialistas consultados coinciden en la urgencia de crear un comité de contingencia nacional, liderado por instituciones como Copeco, con participación multisectorial, para enfrentar fenómenos asociados al cambio climático.

“Esto va a seguir pasando”, advierte Guerra. “Antes decían que los fenómenos como huracanes eran cada 20 años, ahora pueden ocurrir en cualquier momento y nos dejan al descubierto”.

Adicionan que es imprescindible fortalecer la educación ambiental y cambiar el enfoque del desarrollo turístico. Y el turismo no tiene que detenerse; debemos promover un turismo de apreciación y conciencia ambiental”.

La adaptación al cambio climático no se puede seguir postergando. El Caribe hondureño, con su biodiversidad única y su valor económico, enfrenta una encrucijada: continuar reaccionando tarde o asumir, de una vez por todas, que la naturaleza está enviando señales claras y que ignorarlas tiene un costo cada vez más alto. LB