La extradición ante la prueba del estado de derecho

Por Alma Adler

El debate sobre un eventual “blindaje” del Tratado de Extradición no es técnico ni diplomático. Es una prueba del Estado de derecho: determinar si la ley operará como límite real al poder o como mecanismo ajustable según conveniencia. En una república, la soberanía no se ejerce protegiendo al poder, sino garantizando que la justicia actúe sin excepciones.

Un tratado de extradición no es una cortesía entre Estados. Es un instrumento jurídico excepcional destinado para impedir que el territorio nacional se convierta en refugio de la impunidad transnacional. Por eso, cuando se invoca su “blindaje”, la pregunta es inevitable: ¿qué se quiere proteger y frente a quién?

En la experiencia latinoamericana, los compromisos internacionales rara vez se rompen de manera frontal. El procedimiento ha sido más eficaz: preservar la forma y alterar la sustancia. Se interponen filtros, se multiplican instancias, se encapsulan decisiones en órganos colegiados y se ralentiza la ejecución bajo lenguaje técnico o apelaciones abstractas a la soberanía. El texto permanece; la finalidad se desplaza.

Los gobiernos que buscaron proteger a sus élites no comenzaron derogando tratados, sino convirtiendo la justicia en un terreno administrable. La norma dejó de operar como regla general y pasó a depender de la oportunidad política. La cooperación internacional no se negó; se dosificó. El Estado conservó la apariencia de legalidad, pero erosionó su contenido.

El término “blindaje” exige precisión. Puede significar asegurar el cumplimiento irrestricto del tratado. También puede implicar introducir discrecionalidad bajo apariencia técnica, trasladando la decisión del ámbito jurídico al cálculo político.

Un instrumento concebido para impedir que la justicia dependa del cargo o de la influencia pierde sentido cuando su aplicación comienza a negociarse. En ese punto, la igualdad ante la ley no desaparece: se vuelve contingente.

Nada de esto supone abdicar de la soberanía. La soberanía consiste en someter el poder a la ley, no en sustraerlo de ella. Un Estado verdaderamente soberano no es el que decide cuándo aplicar la justicia, sino el que renuncia a decidirlo.

La fortaleza institucional no se mide por la capacidad de intervenir en los procesos judiciales, sino por la decisión de no hacerlo. Esa diferencia no se proclama; se demuestra.

Blindar la extradición solo tendrá sentido si implica reglas claras, previsibles y aplicables sin distinción. Si introduce opacidad donde debería haber certeza, no será un blindaje. Será un desplazamiento.

Cuando un Estado cumple la regla que él mismo estableció no realiza un gesto político: delimita el alcance del poder. Allí donde la ley deja de ser recurso disponible y se convierte en límite efectivo comienza el Estado de derecho.