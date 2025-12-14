La extendida dilatación del escrutinio es una bofetada desvergonzada: Eduardo Facussé

Tegucigalpa – Como “una bofetada desvergonzada” tildó la dilatación del escrutinio electoral por parte del CNE, el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé.

El escrutinio especial de más de 2 mil 700 actas con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras aún no comienza por obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de partidos y procedimientos tecnológicos pendientes, informó este domingo el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ante esa situación, Facussé increpó que “la extendida dilatación del escrutinio especial es una bofetada desvergonzada que suma al desprestigio del CNE”.

Citó que después de 14 días de los comicios generales aún no haya un presidente electo en Honduras.

Facussé fustigó haber entregado el proceso de elección a una empresa inoperante (Grupo ASD), pero que a la par las autoridades del CNE declaran que todo camina con normalidad.

El ente electoral indicó que el recuento especial estaba previsto para las 07:00 hora local de hoy domingo, pero su inicio se ha visto retrasado porque Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del CNE en representación del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre, izquierda) «no ha dado voto por escrito» para autorizar formalmente el escrutinio. JS