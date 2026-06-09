La Euroliga mantiene conversaciones con el Real Madrid, que aún no confirma su permanencia

Madrid- El Consejo de Administración de Activos Comerciales de la Euroliga (ECA) se reunió este martes para tratar áreas clave del plan estratégico trienal de la competición e informó sobre la aprobación de la prórroga de las licencias del ASVEL Villeurbanne y del Fenerbahce, aunque no confirmó la del Real Madrid, con quien todavía está en conversaciones.

La Junta Directiva del torneo fue informada sobre la ampliación de las licencias del equipo francés y del equipo turco, los últimos en confirmar su presencia de cara a la próxima temporada, algo que aún no ha hecho el Real Madrid, con quien todavía se mantienen «conversaciones en curso al respecto».

Con la decisión del conjunto blanco en el aire, la Euroliga no anunció qué equipos jugarán el torneo el próximo curso.

Los directivos de la Euroliga, encabezados por el presidente, Dejan Bodiroga, y el director ejecutivo, Chus Bueno, también presentaron a la Junta Directiva varios puntos, con especial énfasis en la creciente demanda por parte de clubes e inversores y una estrategia hacia una mayor estabilidad, creación de valor y sostenibilidad a largo plazo.

Este interés, según la Euroliga, proviene de ciudades como Roma, Londres y Berlín, entre otras, lo que subraya el «creciente atractivo» de la Euroliga, aunque también son territorios que han sido vinculados con el proyecto de la NBA Europa, previsto para octubre de 2027.

También se reafirmó la decisión de continuar con la transición de los actuales titulares de licencias de 10 años a franquiciados la próxima temporada.

Además, los clubes recibieron información sobre el proceso de expansión para las nuevas franquicias y mercados, que fue aprobado en marzo y está previsto que comience formalmente el 1 de julio, así como de las posibles plazas de comodín de un año.

Este proceso respaldará la expansión prevista de la Euroliga a partir de la temporada 2027-2028, dando la bienvenida a un mayor número de equipos y ciudades que otorgarán nuevas franquicias.

Nuevo formato de Eurocopa y nuevo torneo de pretemporada

Respecto al torneo Eurocopa, se aprobó la ampliación a 32 equipos, divididos en cuatro grupos de ocho. Dieciséis equipos avanzarán a la fase final, que contará con octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final, todas disputadas en formato de eliminatoria al mejor de tres partidos.

La lista final de equipos participantes, que se publicará en los próximos días, incluirá acceso desde una selección de ligas nacionales, según la clasificación final de cada liga, complementada con aproximadamente 20 equipos que recibirán licencias a largo plazo de cinco años.

Por otro lado, se habló sobre ciudades anfitrionas que podrían albergar una nueva competición de pretemporada, que contaría con cuatro equipos en un formato de dos días.

Dicha competición podría ponerse en marcha en 2026 o 2027, aunque su aprobación formal deberá esperar a la próxima reunión del Consejo de la ECA.

Reunión prevista con la NBA

En otro orden, Bueno informó a los clubes sobre el continuo avance de las conversaciones con las diferentes ligas nacionales y la NBA y FIBA, con el proyecto de la NBA Europa en el horizonte, que continuará con una nueva reunión en Ginebra (Suiza) este mismo miércoles. EFE (AD)