Frase del día“La estrategia de comunicación del gobierno no ha sido tan fortalecida como para repeler esa avalancha de críticas de un partido político como Libre que aprovecha ese vacío en las comunicaciones a través de redes sociales, noticias falsas y memes”.Por: Proceso Digital14 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Marvin Ponce • Asesor Presidencial Noticias recientes SaludDepresión y ansiedad ganan terreno, hasta 15 nuevos pacientes diarios reportan Hospitales Psiquiátricos NacionalesVaguada en altura provocará lluvias y actividad eléctrica en varias regiones de Honduras NacionalesEntregan 508 títulos de propiedad a familias de San Ignacio, FM y fortalecen la seguridad jurídica Al DíaFujimori amplía ventaja sobre Sánchez a 28.500 votos y se acerca a ganar elección en Perú Portada DigitalPortada Martes 16.06.2026.