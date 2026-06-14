Frase del día

“La estrategia de comunicación del gobierno no ha sido tan fortalecida como para repeler esa avalancha de críticas de un partido político como Libre que aprovecha ese vacío en las comunicaciones a través de redes sociales, noticias falsas y memes”.

Por: Proceso Digital

Marvin Ponce • Asesor Presidencial

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