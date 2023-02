La española Sole Giménez celebrará en Latinoamérica sus 40 años de cantante

Valencia (España).– La cantante y compositora española Sole Giménez llevará hasta Latinoamérica la gira con la que conmemora sus 40 años en el mundo de la música, primero con el grupo Presuntos Implicados y ya como solista durante la última década.

Así lo adelantó en declaraciones a EFE antes del recital «¡Celebración!», que ofrecerá este viernes en Valencia (este español) con invitados especiales, como los cantantes Joan Manuel Serrat, Miguel Poveda y Antonio José, así como su hija.

«He cambiado y espero que para bien -explicó-. He aprendido mucho, algunas cosas más que otras, pero creo que he aprendido; me conozco un poco mejor, la edad te da cierta serenidad también y ya conozco bien mi profesión, y aunque ha cambiado mucho el mundo de la música, hacer canciones y cantarlas… Eso no ha cambiado».

La artista se siente «emocionada» y «nerviosa», admite, pues en este concierto, además de ser el inicio de la gira, también se grabará su disco nuevo.

«Hay muchas cosas que pueden fallar, incluida mi voz, ¡ojalá no!, pero también estoy muy emocionada porque me voy a reencontrar con canciones que hace mucho que no canto y con un público que está esperando también escucharlas y con una banda maravillosa que me acompaña, o sea, va a ser una noche de muchas emociones», comentó.

Nacida en París hace 59 años y criada en España, Sole Giménez reconoce que llegar hasta aquí «no ha sido fácil»; y sobre los artistas que la acompañan, lo tiene claro: «¡Es que no me lo creo!».

Tras elogiar la categoría profesional y humana de Miguel Poveda y Antonio José, asegura que «el gran maestro Serrat» es para ella «un referente».

Tenerlo al lado en el escenario «es un auténtico regalo», como pasó, al revés, hace unos meses, cuando ella participó como invitada en el segundo de los recitales de despedida de Serrat, también en Valencia.

¿Y cuál es el secreto para estar 40 años en la música? «Lo único que sé es que he trabajado muchísimo, no he dejado que lo hagan otros, lo he hecho yo y lo he hecho a todos los niveles. Es trabajo, trabajo y trabajo, implicación, compromiso, responsabilidad y amor, amor por la música y por lo que haces», resaltó.

Respecto a la gira, avanzó que su intención es ir a todas las ciudades posibles y también, evidentemente, saltar el océano «y estar en Latinoamérica: México, Chile, Colombia…».

«Creo que es un repertorio que nos va a llevar por muchos sitios porque hay mucha gente deseando escucharlo de nuevo. Hace mucho que no canto bastantes de estas canciones», concluyó. EFE

(ir)