La española Rosario Flores deslumbra en Miami con su gira ‘Universo de Ley Tour 2025’

Miami (EE.UU.)– La cantante española Rosario Flores deslumbró la noche del domingo al público del Hard Rock Live de Miami con un concierto vibrante y lleno de emoción, dentro de su gira internacional ‘Universo de Ley Tour 2025’, con la que celebra más de tres décadas de carrera musical.

Ante un teatro con todas las entradas agotadas, Rosario abrió la velada con un carrusel de fotografías que repasó sus 62 años de vida y su icónico legado familiar, junto a figuras como su madre Lola Flores, ‘La faraona’; su padre, Antonio González, ‘El Pescaílla’; sus hermanos Antonio y Lolita Flores o durante algunos de sus conciertos.

A continuación, con un vestido corto de brillos y botas blancas, la artista irrumpió en el escenario con su emblemática canción ‘Mi gato’, marcando el tono festivo de una noche que prometía pura energía.

Con su mezcla característica de pop, flamenco y funk, la intérprete ofreció un repertorio donde no faltaron homenajes a sus raíces.

Dedicó ‘Al son del tambor’ a su padre ‘El Pescaílla’, considerado uno de los padres de la rumba catalana, y ‘Como me las maravillaría yo’ a su madre ‘La faraona’, en un emotivo tributo a una saga que ha marcado la historia musical de España.

El concierto estuvo acompañado en todo momento por proyecciones audiovisuales que recrearon momentos personales y familiares de alto contenido emocional.

Rosario incluyó también tres piezas con mensaje especial: ‘Yo me niego’, dedicada a las mujeres; ‘Siento’, un tema de reflexión ambiental, y ‘Qué bonito’, en memoria de su hermano Antonio Flores.

Uno de los momentos destacados llegó con la interpretación de ‘Cómo quieres que te quiera’, en la versión que grabó junto al colombiano Sebastián Yatra, y aunque el artista no estuvo presente, su voz sonó en el recinto mientras Rosario interpretaba el tema.

«Ay, Miami, que yo sé lo que vosotros queréis», gritó la artista antes de desatar la euforia final, entre aplausos y vítores, gritando «marcha, marcha, queremos marcha, marcha» estribillo de su canción ‘Muchas flores’, a la que le siguieron ‘Te quiero, te quiero’ y ‘No dudaría’, tres de sus éxitos más coreados.

Con su energía inconfundible y una conexión intacta con el público, Rosario Flores reafirma su lugar como una de las figuras más queridas de la música en español con su mezcla inconfundible de la energía del pop y la pasión del flamenco.

La gira ‘Universo de Ley’ celebra sus más de 30 años sobre los escenarios y la acompaña con su último álbum, publicado en diciembre de 2024, en el que revisita sus grandes éxitos junto a reconocidos artistas latinoamericanos.

A lo largo de su trayectoria, Rosario ha vendido millones de discos, ha ofrecido miles de conciertos y ha sido reconocida con 12 discos de platino, tres de oro, tres Premios Ondas, dos Grammy Latinos y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en España, entre otros galardones. (EFE)