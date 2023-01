La escultura es parte de mi vida, un sueño cumplido: Deyvis Umaña

Tegucigalpa (Por Isis Rubio)– La escultura es parte de mi vida, es un sueño que desde pequeño logre explorar y ahora dar a conocer parte de la cultura de Honduras en una imagen “es algo bello, un sueño cumplido”, dijo Deyvis Umaña, un joven artista hondureño.

-Nació en una familia humilde de escasos recursos, pero millonario en talento.

El artista hondureño nació en la aldea El Túnel del municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, sus padres son Jesús Tadeo Umaña y Vilma Colindres, tiene ocho hermanos y es padre de tres hijos, detalló en conversación con Proceso Digital.

Deyvis agradeció la oportunidad que le proporcionaron para exponer sus obras en la Galería Nacional del Arte.

En tercer grado ganó su primer premio

Su niñez fue como la de los demás niños jugando y peleando con sus hermanos, “disfrute mucho la escuela porque participaba en varios concursos de pintura, cuando estaba en tercer grado gané mi primer premio”, manifestó.

Relató que estudió su primaria en la escuela Dionisio de Herrera, y le gustaba trazar y pintar dibujos, fue la profesora de tercer grado Dilia Herrera de Barrios la que me dijo que nunca abandonaría mis sueños ya que tenía talento.

Agregó que fue su profesora la que lo impulsó a seguir adelante, pese a las dificultades económicas, otros compañeros con talento también se dedicaron a la música y poesía gracias a las palabras que nos daba la maestra.

“Mi mayor inspiración fue mi hermano mayor ya que él hacía caricaturas y yo lo imitaba”, recordó.

Recursos económicos le impidieron estudiar en Bellas Artes

Deyvis Umaña y su obra Gravedad

Deyvis relató que como todo niño ilusionado que le gustaba el arte, deseaba estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, fue hacer el examen de admisión y lo pasó.

El problema fue que los materiales que tenía que comprar eran muy caros y sus padres no tenían los recursos, sostuvo.

“Fue ahí donde mis sueños se vieron frustrados, porque no iba a poder estudiar porque mis padres me dijeron que no tenían dinero para comprar los materiales, solo para el transporte”, detalló.

Sin embargo, dijo que la vida y Dios lo iban a poner en un camino donde no abandonaría el arte.

Su amor por la escultura

Relató que un día se fue a trabajar con su padre a la casa del profesor Jesús Zelaya quien es un artista hondureño, “cuando entre a su casa y vi sus obras le dije –profesor le lavo el carro, le mantengo limpio el patio y el taller, y usted me enseña a pintar- el maestro aceptó y fue ahí donde empecé a disfrutar la escultura”, manifestó.

Agregó que cada piedra que encontraba la trabajaba ya fuera pequeña o grande.

“Le empecé a agarrar un gusto y amor a la escultura que en un principio era clásica, pero ahora hago mis propios temas, sé que no logré graduarme en una escuela de Arte, pero he experimentado la escultura en todas sus partes estudiando diariamente”, argumentó.

Promueve la cultura hondureña

Indicó que el destino no se equivocó con él ya que hace todo tipo de esculturas, grandes para parques o pequeñas para interiores.

Asimismo, dijo que él ha optado entre su temática la cultura hondureña, hay que estudiar la cultura Lenca, Maya, Chorti y darla a conocer.

“Entre nosotros los hondureños debemos de apoyarnos, porque hay que creer en nosotros mismos, respetando a cada cultura y sus orígenes y si las tallamos en esculturas es mejor todavía”, señaló.

Deyvis busca como artista conectar al espectador con imágenes estilizadas de la vida cotidiana de las zonas rurales del país.

Galería Nacional de Arte

Deyvis dijo que su exposición en la Galería Nacional de Arte fue una gran satisfacción en su vida.

“Cuando me propusieron hacer la exposición yo no lo podía creer, yo estaba haciendo la escultura que está en la entrada al municipio de Cantarranas cuando don José Jorge Salgado director de la Galería se acercó a mí y me dijo –muchacho que talento el suyo debería de exponer su arte en la Galería Nacional- yo le respondí con gusto claro que sí, es un sueño”, relató.

Indicó que en ocho meses la tenía montada ya que dos años antes venía elaborando obras y tenía trabajo adelantado, sus obras fueron expuestas en la Galería Nacional de Arte, exposición que lo llenó de mucho orgullo, satisfacción y con uno de sus sueños cumplidos.

“Mi próxima exposición será en marzo en San Pedro Sula”, aseguró como parte de sus proyectos a futuro.

La Florista, una obra que dejo plasmada en el vecino país de El Salvador.

Perú, Brasil y El Salvador

Sostuvo que ha viajado a Perú, Brasil y El Salvador a unos simposios sobre esculturas.

Agregó que tuvo la oportunidad de hacer una escultura en El Salvador, el tema de la misma son las mujeres que se dedican a cultivar y vender flores, tal como lo han hecho mis abuelas y tías.

“Fue así que construí una escultura de 3.20 metros en El Salvador y dejar plasmado mi arte en ese país vecino, y con una imagen que representa a las mujeres de Santa Lucia”, expresó.

El artista hondureño busca en el mármol y el bronce exponer sus pensamientos.

Compromiso con la cultura

Deyvis hizo un llamado a las autoridades a impulsar y apoyar a los artistas “mucho hacemos los artistas solos sin apoyo de nadie”.

Indicó que el apoyo en algunos casos lo dan las personas conocidas, en Honduras hay talento, pero en muchos casos desaprovechado por la falta de oportunidades.

Agregó que para que Honduras progrese debe de invertir en educación, cultura y arte.

Jóvenes cumplan sus sueños

Deyvis Umaña y su obra El legado Garifuna.

El artista hondureño también hizo un llamado a los jóvenes del país a no dejar de soñar, sin importar los recursos económicos, “mis padres no me podían dar la educación que yo quería, pero el destino me puso en el lugar perfecto para que yo siguiera mi sueño”, expresó.

El compromiso de cada uno es extender la mano de los jóvenes talentosos de este país, “todo el que tenga sueños debe de seguirlos, sobrellevar los problemas y buscar siempre los medios posibles para salir adelante”, apuntó. IR