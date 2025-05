La escritora Julia Navarro: «Sin nosotras no hay historia»

Bogotá .- La escritora española Julia Navarro reivindica en una entrevista con EFE el papel de las mujeres en la historia, aunque no siempre se cuente que están ahí, y trata de resaltarlo en su novela ‘El niño que perdió la guerra’ con dos protagonistas que viven en sendas dictaduras, la soviética y la franquista.

«Yo estaba pensando en una historia (…) en la que hablara de lo que significan los regímenes totalitarios, independiente del color que sean, pues el papel de estas dos mujeres (la española Cleotilde y la soviética Anya) me parecía fundamental» expresa Navarro tras presentar su novela, publicada por Plaza & Janés, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo).

Por eso agrega: «las mujeres somos parte de la historia, siempre hemos estado ahí, aunque no siempre se ha contado que nosotras estábamos ahí, pero sin nosotras no hay historia».

El papel de la creatividad en la adversidad

Una de las inspiraciones que tuvo la escritora española para su más reciente libro fue la rusa Anna Ajmátova, una de las principales representantes de la poesía acmeísta y recordada por su rechazo al régimen de Iósif Stalin en la primera mitad del siglo XX.

«He escrito este libro porque hace 40 años descubrí a una poeta que es Anna Ajmátova, que me hizo reflexionar sobre lo que significa la pérdida de libertad para los creadores, los escritores, los pintores y para todos aquellos que hacen cualquier manifestación artística», dice Navarro.

Sus personajes, Cleotilde y Anya, demuestran con su talento el descontento que sienten ante la desesperanza de vivir en unas dictaduras y unas violencias que les han quitado muchas cosas, en el caso de la española incluso a su hijo Pablo.

El desarraigo en la obra de Julia Navarro

Otro de los temas centrales del libro, como el de buena parte de la obra de Navarro, es el desarraigo y la escritora española, de 71 años, plantea que «el problema de la inmigración no es un problema político o económico, es un problema humanitario» por lo que quiere que su voz «sea la voz de los que no tienen voz».

«Hay miles de personas en todo el mundo que están huyendo (…) que están saliendo de sus países, están dejando sus casas, sus familias, sus vidas, huyendo de la violencia, de la guerra, del hambre, de la miseria, entonces el tomar conciencia de lo que significa eso me parece que es absolutamente importante», afirma.

Navarro recuerda que «a las puertas de Europa llega mucha gente» y considera importante revisar cómo son recibidas, pues hay que ponerse «en la piel de esas personas que se tienen que marchar» de sus casas.

«Nos ponemos en la piel de alguien que tiene que dejarlo todo, desaprender lo que ha sido su vida para aprender las costumbres, la lengua, la cultura del país al que llega. Si yo me pongo en la piel de esas personas me produce un estremecimiento porque pienso que tienen que hacer un esfuerzo realmente titánico y que no somos capaces de recibirles y tratarles con la humanidad», expresa.

La guerras olvidadas

La escritora española recuerda que en el mundo no solo están ocurriendo las guerras en Ucrania y en Gaza, sino que hay más de 20 conflictos activos en los que hay niños que sufren y enternecen con su mirada a la sociedad.

«Nos olvidamos de la mirada de tantos y tantos otros niños en tantos otros lugares en los que en estos momentos hay situaciones de guerra y de violencia. Entonces, me parece un poco injusto que solamente la mirada sea sobre dos conflictos, que son los que se transmiten por televisión y se olviden los otros conflictos que hay en otros lugares del mundo», manifiesta.

Por eso agrega: «Quiero decir que los niños de Sudán son tan importantes como los niños de Ucrania o los niños de Gaza y sin embargo de esos no hablamos. Pero eso es culpa nuestra, tenemos que poner el foco en todo lo que pasa en todas las partes, no hay guerras que sean más importantes».

Eso también aplica, en su opinión, para los regímenes totalitarios y autocráticos, como los que narra en ‘El niño que perdió la guerra’.

«Los regímenes totalitarios y autocráticos existían el siglo pasado y han existido en este. Lo que pasa es que ahora que están llamando a nuestras puertas de repente nos asustamos, pero si cogiéramos un mapa de cuántas democracias hay en el mundo (…) nos daríamos cuenta de que son muy pocas las democracias que hay en el mundo», concluye Navarro.