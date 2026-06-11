La ESA negocia con la NASA enviar a un astronauta europeo a la superficie lunar

Berlín – La Agencia Espacial Europea (ESA) está negociando con la NASA para que un astronauta europeo forme parte de la misión Artemis IV para regresar a la superficie lunar, tras anunciarse que el italiano Luca Parmitano será el piloto de la misión previa Artemis III, prevista para 2027.

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, afirmó en la Feria Internacional de Aeronáutica y Espacio de Berlín, ILA, que esta posibilidad constituye ahora «un deseo, una ambición» para él, mientras que no estaba todavía sobre la mesa el año pasado, cuando se negociaba la participación europea en Artemis III, una misión de prueba descrita como «puerta de entrada» a la Luna.

«Me gustaría ver que podemos tener astronautas europeos de la ESA en la superficie lunar», dijo, aunque matizó que no podía adelantarse a la conclusión de las conversaciones, que todavía están en la fase inicial, si bien «van por buen camino».

El anuncio de que Parmitano participará en Artemis III es parte del proceso de negociación, señaló Aschbacher.

«Los próximos vuelos interesantes serían a la superficie lunar y esto es exactamente lo que estamos negociando ahora con la NASA, poder obtener vuelos a la superficie lunar», agregó.

El director general de la ESA manifestó la expectativa de tener «claridad» sobre este particular antes de finales de año.

Preguntado por la contribución europea a Artemis III, Aschbacher destacó la importancia del Módulo de Servicio Europeo (ESM) para la nave espacial Orión, que llevará a los astronautas de regreso a la Luna y afirmó que están en marcha las negociaciones para proporcionar los futuros módulos siete y ocho.

Agregó que también hay proyectos que se desarrollan desde hace un tiempo, como la misión ‘Argonauta’, para transportar hasta 1,5 toneladas de cargamento a la superficie lunar, y otros centrados en las actividades de navegación y comunicación en y alrededor de la Luna.

También se discuten proyectos relacionados con satélites en órbita alrededor de este cuerpo celeste y se explora la posibilidad de una misión para devolver cargamento a la Tierra desde la Luna.

En la rueda de prensa, Aschbacher rehusó asumir responsabilidad por el hecho criticado de que todos los participantes de Artemis III sean hombres y señaló que la selección la efectúa la NASA.

La ESA está comprometida con «promover las diversidades», aseguró, y en la selección de astronautas europeos de 2022, de 17, ocho eran mujeres, lo que supone casi una ratio del 50 %, dijo.

Además, interrogado por el sentido de la carrera de la NASA por volver a ser la primera que vuelve a colocar a una persona sobre la superficie lunar, aseguró que la ESA no tiene la ambición de ser parte de esta competición, pero al mismo tiempo explicó que regresar a la Luna es sólo «la punta del iceberg», pero «hay mucho más detrás» en términos de desarrollo tecnológico. EFE