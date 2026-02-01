La energía gratis es ley, lo que corresponde es focalizar el beneficio, señala experto en energía

Tegucigalpa – El experto en tema de energía, Kevin Rodríguez, es del criterio que cuando un político ofrece regalar cosas, como es el tema de los subsidios, ellos deberían ser los responsables de pagar por eso.

Rodríguez explicó que los subsidios a la energía eléctrica y a los combustibles a una escala tan grande que cuesta 7 mil millones de lempiras al año que era básicamente una trampa que le estaba dejando el gobierno de Xiomara Castro a la siguiente administración.

El experto en materia energética dijo que la prueba de esa aseveración es que los exfuncionarios decían muy reiteradamente que el subsidio de energía gratis tenía que renovarlo el siguiente gobierno “y eso es falso, el subsidio de energía gratis es ley, fue aprobado mediante decreto legislativo 202-2022 por tanto a quien le corresponde decir si continúa o no es al Congreso Nacional, porque solo ellos lo pueden eliminar”, indicó.

Considerando este aspecto, Rodríguez señaló que lo que corresponde a las nuevas autoridades es focalizarlo ya que muchas personas que lo están recibiendo no son de bajos recursos, mientras que otras que sí están en este grupo, sí lo están pagando.

Refirió que en el pasado la forma de regular este beneficio era que quien lo daba era la Secretaría de Finanzas y no la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). “Cuando el presidente Ricardo Maduro tuvo el subsidio lo recibía directamente la persona para no afectar las finanzas de la ENEE”.

En lo referente al subsidio a los combustibles, el analista energético recordó que todos los refinados tienen impuestos, que están en dólares, que es lo que muchas veces encarece los precios.

En tanto, sobre la dirección de la estatal eléctrica, Rodríguez considera que debe nombrarse un gerente de manera definitiva y separado de la Secretaría de Energía, ya que el ministro es parte de la junta directiva de la ENEE y no se puede ser jefe y ejecutor. Recomendó seleccionar al gerente de la ENEE mediante concurso. VC