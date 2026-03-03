La ENEE y su crisis sistémica: gerente revela deudas millonarias, desorden contable y crecimiento descontrolado de planillas

Tegucigalpa- El gerente general interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Eduardo Oviedo García, advirtió que la estatal eléctrica atraviesa una crisis estructural que desde hace varios años no solo afecta a la institución, sino que se ha convertido en un problema sistémico para las finanzas públicas del país.

-La ENEE, sigue drenando finanzas del Estado, sin que se avisoren soluciones verdaderas.

“El problema de la ENEE fue creciendo a través de los años y luego tuvo que intervenir el gobierno central para financiar la empresa. Ese problema también les creció a las finanzas públicas. Ahora es un problema sistémico”, afirmó.

Según explicó, esta situación ha obligado al Estado a tomar medidas de fondo, incluyendo el decreto aprobado en Consejo de Ministros para cerrar, reestructurar e intervenir varias instituciones públicas con el objetivo de reducir costos y aliviar la presión sobre el sistema fiscal.

Más de una década sin auditorías certificadas

Uno de los puntos más críticos señalados por Oviedo García es la falta de auditorías confiables. La última auditoría certificada que tiene la ENEE data de 2010.

“Las últimas revisiones que se han hecho no cuentan con la certificación plena; los auditores revisan lo que pueden y lo que genera dudas no lo refrendan”, indicó.

Ante este panorama, la administración actual busca lanzar una licitación nacional e internacional para contratar una firma auditora certificada que revise a fondo la contabilidad y permita generar estados financieros creíbles, requisito indispensable para que la empresa vuelva a ser sujeto de crédito ante organismos nacionales e internacionales.

“La contabilidad actualmente no está clara. Hay muchas cuentas antiguas que no están resueltas”, reconoció.

Planilla se duplicó y pérdidas siguen en 38%

El gerente interino detalló que hace seis años la ENEE contaba con unos 2,500 empleados, mientras que en la actualidad la cifra ronda los 6,000. Solo en el gobierno anterior, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas habría aumentado en más de 2,000 empleados.

Pese a ello, los resultados no han sido los esperados. Las pérdidas energéticas se mantienen en un 38%, mientras que el programa de pérdidas tiene un costo anual de 2,500 millones de lempiras, con resultados que calificó como “mínimos”.

“Los altos costos operativos y resultados poco significativos conllevan a la intervención del Programa de Reducción de Pérdidas”, sostuvo.

Además, mencionó la existencia de una abultada flota vehicular y elevados gastos en combustibles y planillas, aspectos que están siendo revisados para reducir costos.

Deuda con generadores asciende a L. 104 mil millones

Otro de los focos rojos es la deuda acumulada con las empresas generadoras de energía, que asciende a 104 mil millones de lempiras, con atrasos de hasta 12 meses en algunos casos.

“Muchas empresas, sobre todo las pequeñas, ya tienen dificultades para producir y están llegando a límites extremos”, advirtió.

Oviedo explicó que la ENEE perdió hace tiempo su capacidad de pago y que el gobierno central ha asumido la responsabilidad financiera, avalando la mayoría de los préstamos, lo que traslada el problema más allá de la institución y lo convierte en un desafío para todo el Estado.

Presión sobre tarifas

El funcionario también reveló que al cierre del gobierno anterior se estimó que era necesario un incremento promedio del 20% en la tarifa eléctrica, pero ellos (el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro), solo aplicó un aumento del 4%, dejando una brecha financiera que ahora debe enfrentarse.

No obstante, aseguró que la actual administración trabaja en reducir costos para evitar que el impacto recaiga directamente sobre los usuarios.

“No vamos a tomar decisiones que no sean rentables para la empresa”, afirmó.

Finalmente, Oviedo García subrayó que la solución pasa por ordenar la contabilidad, reducir gastos operativos, intervenir programas ineficientes y restablecer la credibilidad financiera de la estatal eléctrica, en medio de una crisis que calificó como estructural y de alcance nacional.LB