La ENEE tiene su propia tesorería y deberá solventarle a cada uno de los empleados: ministro de Finanzas

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules informó que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), tiene su propia tesorería, por lo que son ellos que deberán responder las exigencias de sus empleados.

– El Programa de Reducción de Pérdidas de la ENEE genera un gasto a las finanzas públicas, expresó el ministro Hernández.

– Garantizó el pago de salarios a los burócratas desde el 20 de marzo para que se vayan a disfrutar de la Semana Santa.

Este día decenas de empleados protagonizaron protestas simultáneas en varias zonas del país, lo que generó bloqueos de carreteras y un pandemonio con el tráfico vial.

Recordó que en el primer Consejo de Ministros del actual gobierno se instruyó la intervención del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, por lo que se está a la espera de los resultados del informe porque el objetivo es disminuir el gasto corriente del Estado.

Agregó que se pretenden reducir las pérdidas en la estatal de energía. Apuntó que la comisión interventora deberá manifestarse sobre la situación encontrada en el programa de reducción de pérdidas de la ENEE.

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El funcionario aclaró que la ENEE tiene su propia tesorería y son ellos que tienen que cumplir con todos los saldos que se les deben a los empleados.

Señaló que se identificaron a 800 empleados para la terminación de sus contratos laborales, pero será el gerente general que ofrezca los detalles al respecto.

Hernández Hércules apuntó que la protesta es un derecho garantizado en la Constitución, pero sin perjudicar la libre circulación del resto de la población. JS