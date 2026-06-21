La ENEE pierde L. 1,300 millones cada mes, según comisionado de la CREE

Tegucigalpa – El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Leonardo Deras, señaló que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) pierde mil 300 millones de lempiras mensualmente.

“En este momento es que se están perdiendo aproximadamente mil 300 millones de lempiras al mes y de no hacer absolutamente nada en ese tema, la deuda histórica de la ENEE puede llegar a los 150 mil (millones de lempiras) fácilmente en los próximos años”, advirtió.

Aunque destacó el inicio de la lectura del proyecto de la reforma energética, que es una apuesta que está haciendo el gobierno para tratar de enderezar un poco el sector energético y rescatar a la ENEE de su problema financiero.

Resaltó que esta este proyecto es una segunda reforma que ha sufrido la Ley General de la Industria Eléctrica del 2014, pero que el objetivo es retomar el espíritu.

Deras sostuvo que se debe modernizar este proyecto de la ley del 2014 por la aparición de nuevas tecnologías que no estaban incluidos en el proyecto original.

El comisionado admitió que se debe hacer una revisión de la ley del 2014 porque no se ha consolidado el sector energético y persisten los problemas. AG