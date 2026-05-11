La ENEE no puede estar cambiando de manos cada cuatro años, cuestiona experto en energía

Tegucigalpa – El experto en temas energéticos, Samuel Rodríguez, señaló este lunes que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no puede estar cambiando de mano cada cuatro años.

“Yo quisiera que los políticos entendieran que la empresa estatal no puede estar cambiando de mano cada cuatro años, perdemos casi cuatro meses en cada cambio de administración y retrocedemos en el plan de acción”, dijo Rodríguez.

El agente de generador de energía criticó que haya clientelismo política en la ENEE, en la que el gerente pase la escoba en los cambios de gobierno, saque personal y coloque su gente partidaria y posteriormente, haya demandas.

Rodríguez mencionó que no hay un plan concreto en la actualidad por parte de la ENEE indicando que las nuevas autoridades están tomando datos, investigando y a la espera que de un golpe de timón.

Anheló que las autoridades de la ENEE socialicen con el sector de energía el plan de control y reducción de pérdidas.

Sostuvo que se debe despolitizar y reestructurar la estatal eléctrica, y no seguir en el círculo vicioso cada cuatro años que las nuevas autoridades culpen a su predecesor, y el otro no asuma la responsabilidad.

Lamentó que en 12 años debido a las reformas de la industria eléctrica, no ha habido licitaciones públicas internacionales para poder construir proyectos de energía renovable cuando Honduras cuenta con abundantes recursos naturales: viento, ríos, sol y aguas termales.

No podemos estar cada cuatro años capacitando gerente y asignando personal en áreas técnicas como la reducción de pérdidas, reflexionó. AG