La ENEE está quebrada financieramente, la sostiene el gobierno, subraya el gerente interino

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) está quebrada en términos financieros, señaló este miércoles el gerente interino, Eduardo Oviedo.

El funcionario reaccionó a la publicación del informe de Transparencia Internacional (TI) que la estatal eléctrica es el mayor caso de corrupción de Honduras.

Oviedo admitió que la ENEE puede sostener en la actualidad la operación de la estatal, pero no puede con los pagos a proveedores ni agarrar nuevos préstamos.

“Hay un buen agujero fiscal, y cualquier gobierno que estuviere esto tiene que frenar esto porque si no la estatal está en términos financieros está quebrada, lo que la sostiene es que el gobierno inyecta fondos, pero ahora tiene una pelota de nieve que va creciendo”, resumió en declaraciones al canal HCH.

Comentó que el Estado tomó la responsabilidad de la ENEE y paga el diferencial, pero el erario tiene que pasar más fondos a la estatal.

Expresó en tono optimista que se puede resolver la situación de la ENEE iniciando el cambio de ruta como tratar las pérdidas, especialmente las no técnicas, que son el robo del servicio a través de conexión ilegal.

El gerente de la ENEE reiteró que el orden de pérdidas anda alrededor del 38 % de lo que sería la producción nacional de energía.

“Hay corrupción ya que gran parte de las pérdidas son robos de la ciudadanía conectándose ilegalmente a las redes y drena la capacidad de la empresa en generar ventas”, indicó.

Consideró que se debe crear un nuevo sistema cuando se detecte personas que están robando energía como más supervisión general y leyes más estrictas.

Oviedo lamentó que el problema actual es que se detecta a los usuarios que hurtan energía, lo multan, pero vuelven a reconectarse ilegalmente. AG