La ENEE es una bola de nieve que hay que detener con reformas profundas y técnicas, no políticas, afirma Salomón Ordóñez

Tegucigalpa- El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Salomón Ordóñez, advierte sobre el impacto que el alza internacional de los combustibles puede tener en el sistema eléctrico nacional, señalando que Honduras mantiene una alta dependencia de generación térmica, especialmente durante el verano.

-“Si no bajamos la demanda, habrá que encender motores diésel”: Ordóñez

-“Intervenir está bien, pero se necesita una decisión macro de reestructuración. No basta cambiar al gerente”, afirmó.

Explicó que en promedio el país depende en un 40% de plantas térmicas, cifra que puede elevarse hasta un 55% en la temporada seca, cuando se reduce la generación hidroeléctrica. Estas plantas operan principalmente con búnker y diésel, combustibles sujetos a la volatilidad de los precios internacionales.

“El problema no es que las plantas estén alquiladas, lo caro es arrancarlas”, afirmó, en referencia a los aproximadamente 300 megavatios de motores diésel contratados bajo modalidad de emergencia. Según indicó, si la demanda eléctrica no disminuye en horas pico —especialmente en verano— el país se verá obligado a poner en operación estas unidades, lo que encarecería significativamente el costo de la energía.

Ordóñez fue enfático en que el problema de la ENEE es estructural y no se resuelve únicamente con la sustitución de autoridades.

Llamado urgente a la eficiencia energética

Ordóñez sostuvo que la medida más inmediata y efectiva es promover un uso racional de la energía, recordando que en Honduras quien determina la demanda es el sector residencial, no la industria.

“Somos los usuarios quienes generamos la demanda. Cada kilovatio que se deja de consumir es dinero que no se gasta”, subrayó, instando al gobierno y a la ENEE a impulsar una campaña masiva de educación energética para reducir el consumo en horas pico nocturnas.

Advirtió que, de no tomarse medidas preventivas, el país podría enfrentar racionamientos, lo que afectaría gravemente la inversión y la actividad económica.

Valle de Sula, punto crítico

El exfuncionario señaló que el aumento de la temperatura ambiente es el principal factor que eleva la demanda eléctrica, particularmente en el Valle de Sula, donde predominan actividades comerciales e industriales que requieren sistemas de climatización.

Indicó que la posible incorporación de hasta 30 nuevos edificios solo en esa zona representa nueva demanda que podría “apretar el sistema”, especialmente si las temperaturas superan los 40 grados o alcanzan sensaciones térmicas de hasta 46 grados.

Reestructuración estructural, no solo cambio de gerente

Más allá de la coyuntura, Ordóñez fue enfático en que el problema de la ENEE es estructural y no se resuelve únicamente con la sustitución de autoridades.

Aseguró que la estatal eléctrica enfrenta un exceso de personal —estimado en unos 5,000 empleados— y que debe someterse a una auditoría forense. Asimismo, respaldó la revisión del Programa De Reducción de Pérdidas, aunque insistió en que el mayor problema se concentra en el sistema de distribución, donde se registran pérdidas millonarias que finalmente pagan los consumidores.

“La ENEE es una bola de nieve que hay que detener con reformas profundas y técnicas, no políticas”, remarcó el exgerente.

Competencia regional por energía más barata

Ordóñez también planteó que la ENEE debería priorizar la compra de energía más económica en el mercado regional en lugar de activar motores diésel; sin embargo, reconoció que existe competencia entre países centroamericanos, ya que cada nación protege primero su demanda interna antes de exportar.

Señaló que Guatemala figura actualmente entre los mayores exportadores de energía en la región, gracias a su sistema de mercado, pero advirtió que la compra en el mercado de oportunidad implica competir por potencia disponible y garantizar pagos.

Finalmente, reiteró que las decisiones que se toman hoy en la ENEE no solo impactan el presente, sino que condicionan el futuro energético del país por varios años.LB