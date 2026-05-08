Frase del día“La ENEE es una alcancía sin fondo. Se invierte y se invierte, y no hay manera de resolverlo. Es un círculo vicioso”.Por: Proceso Digital8 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión María Cristina González • Vicepresidenta del Cohep Noticias recientes SaludCarlos Umaña exige al gobierno campaña agresiva de vacunación y que la población acuda a las jornadas InternacionalesTrump insiste en decir que «los carteles gobiernan México» NacionalesAlcalde capitalino reitera que Trans 450 forma parte del proyecto de modernizar el transporte público Al DíaEl senador Rick Scott dice que EEUU debe «restituir» las sanciones contra Delcy Rodríguez Al DíaEl Congreso brasileño promulga la ley que prevé la reducción de la condena de Bolsonaro