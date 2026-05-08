“La ENEE es una alcancía sin fondo”, afirma vicepresidente del Cohep

Tegucigalpa- La vicepresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), María Cristina González de Handal, alertó que la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), continuará agravándose mientras no exista una estrategia clara.

-“La peor energía es la que no existe”, afirmó.

“Es una alcancía sin fondo. Se invierte y se invierte, y no hay manera de resolverlo”, expresó la empresaria, al señalar que el problema energético ha ocurrido históricamente con todos los gobiernos.

Handal manifestó preocupación por la reducción del plazo para el pago de la factura eléctrica, que pasaría de 28 a 15 días, medida autorizada por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), porqué a criterio de la directiva del Cohep afectaría a las familias de bajos ingresos que ya enfrentan dificultades para cumplir con sus pagos mensuales.

No obstante, reconoció que el gobierno enfrenta de manera responsable la situación financiera complicada en el sector energético, que se intensificó por factores externos como el aumento del petróleo.

La representante empresarial sostuvo que la crisis también impacta directamente en la inversión privada, ya que muchos empresarios hondureños atraviesan una etapa de depresión económica que ha provocado el cierre de empresas y la pérdida de empleos.

“Es un círculo vicioso”, concluyó Handal, al insistir en la necesidad de encontrar un equilibrio entre las finanzas de la estatal y la capacidad de pago de la población. AD