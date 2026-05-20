La ENEE es un problema grave donde nos estamos desangrando, vamos a tomar acciones: presidente Asfura

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, aseguró que la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), representa “el problema más grande de Honduras” y advirtió que, si no se actúa con firmeza, el país continuará enfrentando serias dificultades económicas.

“El tema de la ENEE es muy importante. Quiero que quedemos claros: si no actuamos firmemente y con acciones, Honduras va a seguir teniendo problemas económicos. La ENEE es un problema grave donde nos estamos desangrando”, expresó el mandatario.

Asfura afirmó que su administración está decidida a rescatar la estatal eléctrica durante los “44 meses y 10 días” que restan de gobierno, aunque reconoció que no existe una solución inmediata. “No hay una varita mágica, pero estamos tomando muy en serio el rescate de la ENEE”, subrayó.

El gobernante explicó que las pérdidas económicas de la empresa afectan directamente la inversión pública en salud, educación, infraestructura y construcción de represas. Como parte de las medidas, anunció que desde el 4 de mayo inició un programa nacional de instalación de medidores eléctricos para identificar a los usuarios morosos y reducir las pérdidas.

Asimismo, adelantó que el Gobierno impulsará una ley de alivio para que quienes mantienen deudas con la ENEE puedan pagarlas de manera diferida. “Los medidores que se instalen comenzarán a contar desde el día de hoy en adelante; no se pondrá para promediar”, aclaró.

El presidente detalló que actualmente operan 38 cuadrillas instalando medidores y que ya se licitan otras 140, con el objetivo de alcanzar entre 400 y 450 cuadrillas a nivel nacional. “Queremos saber dónde están las pérdidas y vamos a sectorizar la medición”, indicó.

Con militares y policía se atacará delincuencia con más fuerza

En materia de seguridad, Asfura señaló que las Fuerzas Armadas continuarán apoyando las labores de combate a la criminalidad, especialmente tras el reciente decreto aprobado en el Congreso Nacional y el reforzamiento del Código Penal.

“Con una unión más fuerte entre Policía Nacional, Policía Militar y militares, se podrá atacar más fuertemente el tema de la seguridad. Nos estamos preparando para ello”, manifestó.

En salud se verán cambios

En el área de salud, el mandatario anunció un programa nacional de ambulancias sectorizadas para atender emergencias en todo el país. Indicó además que el sistema 911 y Copeco ya han incrementado su capacidad de respuesta.

También adelantó que, mediante el fideicomiso, se realizarán reparaciones en la infraestructura hospitalaria. “Van a empezar a ver cambios en varios hospitales, especialmente en los más grandes”, aseguró.

Sobre cambio climático, destacó las obras de mitigación que se desarrollan en el Valle de Sula, una de las zonas más vulnerables del país. Informó que se ejecuta una inversión de 1,100 millones de lempiras en siete canales del río Ulúa, además de proyectos en el Chamelecón, Aguán y Leán.

Finalmente, al referirse al incidente diplomático con la ministra de Educación de El Salvador, el presidente restó importancia al tema y afirmó que las relaciones entre ambos países continúan siendo positivas.

“Todo está bien, no pasó nada, no hay nada que discutir. Somos países hermanos que estamos para trabajar juntos y ver el futuro. Centroamérica tiene que trabajar unida”, concluyó. LB