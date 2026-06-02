La encíclica que sacudió a Silicon Valley

Gabriel Levy

Un Papa estadounidense le dijo a las tecnológicas de su propio país lo que casi ningún gobierno se anima a pronunciar.

Pidió desarmar los algoritmos militares, frenar a las empresas que ya pesan más que los Estados y llamó esclavitud al trabajo invisible que sostiene la industria.

Los gigantes de Silicon Valley eligieron el silencio.

¿Por qué es tan importante esta encíclica?

Hay una idea que atraviesa estas páginas de principio a fin: la inteligencia artificial no es un destino que nos cae encima como una tormenta.

La construyen personas, la financian inversores y la regulan, o dejan de regular, los gobiernos. Alguien decide cada paso. Y todo lo que alguien decide se puede discutir, frenar o corregir.

Esa convicción tan simple es el corazón de Magnifica Humanitas, «magnífica humanidad» en latín, la primera encíclica que un Papa dedica por entero a la inteligencia artificial.

La presentó León XIV en mayo de 2026, en el Aula del Sínodo del Vaticano, y con ese gesto metió a la Iglesia católica en la pelea más caliente del momento, una mesa que hasta entonces ocupaban los dueños de las grandes tecnológicas, los gobiernos y un puñado de especialistas.

Esto no se escribió para la homilía del domingo.

Una institución que reúne a 1.400 millones de personas plantó bandera en una discusión técnica y la convirtió en una pregunta moral.

Cuando el Vaticano opina, su palabra arrastra un peso que ningún sondeo logra medir. Y el detalle que lo vuelve picante es quién firma: el primer estadounidense que se sienta en la silla de Pedro apunta sus advertencias contra las empresas de su propia tierra.

El nombre ya delataba el plan

Detrás de León XIV está Robert Francis Prevost. Antes de la sotana hizo números: estudió matemáticas.

Después se fue a Perú, se quedó más de dos décadas, llegó a obispo de Chiclayo y tramitó la cédula peruana. En los pasillos romanos lo llamaban «el gringo latino».

El nombre que escoge un Papa funciona como una declaración de intenciones, y este no fue la excepción.

El León anterior, el XIII, publicó hace más de un siglo una encíclica que entró en los libros de historia: Rerum Novarum, «las cosas nuevas». Le tocó lidiar con la revolución industrial y no se anduvo con vueltas.

Defendió a los obreros, le pegó al capitalismo que los exprimía, también al socialismo de barricada, y reclamó salarios que alcanzaran y el derecho a formar sindicatos. Esa carta moldeó las leyes laborales de medio planeta durante cien años.

Prevost dejó pistas apenas asumió.

Vivimos otra revolución industrial, dijo, esta vez con la inteligencia artificial al volante, y la Iglesia no podía mirar para otro lado. El paralelo no es decorativo. León XIII les habló a las fábricas que devoraban obreros; León XIV les habla a los servidores que devoran datos.

La tesis: ninguna máquina es inocente

El Papa no condena la tecnología. Repite que la técnica no es enemiga de la persona ni un mal en sí misma. Pero clava una idea que vuelve una y otra vez a lo largo del texto: ninguna tecnología es neutral. Toda herramienta carga los intereses, las prioridades y los valores de quienes la diseñan, la financian y la usan. Quien presente a la inteligencia artificial como un simple montón de cálculos sin ideología adentro, sostiene el Papa, miente o se engaña.

Sobre esa base levanta todo lo demás. La dignidad de cada persona.

El bien común. La convicción de que los recursos del planeta pertenecen a la humanidad entera y no a unos pocos. Principios viejos que la Iglesia repite desde hace generaciones, aplicados ahora a un mundo de redes neuronales y centros de datos.

La metáfora con la que abre el documento resume el dilema. La humanidad, escribe el Papa, puede levantar una nueva torre de Babel, ese símbolo bíblico de la soberbia que termina dispersando a los pueblos, o puede construir una ciudad donde quepamos todos. La inteligencia artificial sirve para una cosa o para la otra. Depende de quién tenga las manos en el teclado.

Los temas que queman

Lo primero que desvela a León XIV es la concentración de poder. Un grupo reducido de empresas privadas, casi todas con sede en Estados Unidos, maneja hoy más datos y más capacidad de cómputo que la mayoría de los gobiernos del mundo. El Papa pide leyes firmes, supervisión independiente y políticos que no le entreguen la cancha a la industria.

Le preocupa el trabajo. La inteligencia artificial puede empujar a millones de personas hacia tareas mal pagadas, vigiladas por algoritmos, sin futuro real. Y recupera aquella vara de León XIII: una economía se juzga por si paga salarios justos.

El pasaje más duro llega con las armas autónomas. León XIV pide desarmar la inteligencia artificial. Entregarle a una máquina la decisión de matar abre, escribe, una espiral destructiva. Da por vencida la vieja doctrina de la guerra justa cuando se aplica a sistemas que disparan sin que un humano apriete el gatillo. Esa frase incomodó en varias capitales.

Después aparece la verdad. Videos falsos, audios manipulados, mentiras fabricadas a escala industrial que envenenan el debate público y carcomen la democracia. El Papa dedica párrafos durísimos a la pornografía generada por inteligencia artificial, sobre todo la que usa rostros de menores, y a las aplicaciones que desnudan a personas sin que ellas lo sepan.

Y hay un golpe que pocos esperaban. León XIV habla de nuevas esclavitudes detrás de la pantalla. Los trabajadores que etiquetan datos por sueldos miserables. Los moderadores que pasan horas mirando lo peor de internet para que nosotros no lo veamos. Los niños que sacan minerales de las minas africanas para fabricar chips. El Papa pide perdón porque la Iglesia tardó demasiado en condenar la esclavitud en otros siglos, y promete no tropezar dos veces con la misma piedra.

La paradoja de fondo

El Papa agradeció en público a Anthropic, la empresa de Christopher Olah, por colaborar en la redacción. Quien pasa el texto por Pangram, el detector que rastrea huellas de escritura automática recibe una alerta: una máquina anduvo por estas páginas, y el patrón apunta a Claude, el modelo de esa misma compañía.

Pangram falla bastante cuando intenta calcular qué porcentaje salió de un algoritmo, así que esa cifra hay que tomarla con pinzas. Detecta otra cosa con más certeza: alguien usó inteligencia artificial para armar el documento. Cuánto, quedará siempre en duda.

La paradoja se sirve sola.

La primera encíclica que pide ponerle límites a la inteligencia artificial se escribió, en parte, con inteligencia artificial. Lejos de hundir el argumento, lo confirma: la herramienta hace lo que su autor le pide. Una máquina puede ayudar a redactar un alegato a favor de la dignidad humana o un sistema de vigilancia masiva. La diferencia la pone la persona.

Por qué importa más allá de la fe

Otros ya intentaron poner reglas. La Unión Europea aprobó su reglamento sobre inteligencia artificial. El Consejo de Europa firmó un tratado internacional. Los gobiernos se juntaron en cumbres y salieron con buenas intenciones y pocos compromisos firmes. Ninguno de esos esfuerzos llega adonde llega el Vaticano: una red de parroquias, escuelas y obispados que cubre América Latina, África y buena parte de Asia. Un campesino de Chiclayo o un estudiante de Kinshasa quizá nunca lea una ley europea. Lo que dijo el Papa, en cambio, le va a llegar.

Hace una década, Francisco hizo algo parecido con el clima. Su encíclica Laudato Si’ sacó el calentamiento global de los informes científicos y lo metió en las sobremesas.

Antes parecía un asunto de expertos; después costaba ignorarlo. León XIV apunta al mismo blanco con la inteligencia artificial: arrancarla del lenguaje de los ingenieros y de los balances trimestrales para sentarla en la mesa donde una sociedad decide qué tolera y qué no.

La ceremonia rompió los protocolos.

El Papa no leyó solo. Subió al escenario a Christopher Olah, cofundador de Anthropic, un canadiense de poco más de treinta años que se declara ateo. La estampa lo decía todo: el jefe de la Iglesia católica y un programador que no cree en Dios, frente al mismo micrófono. Olah lanzó una frase que recorrió las redes en horas. Todo laboratorio de inteligencia artificial, incluido el suyo, trabaja con incentivos que a veces chocan con hacer lo correcto, y por eso el mundo necesita voces morales que esos incentivos no logren doblegar. Que la advertencia saliera de quien construye estos sistemas, y no de un obispo, le dio otro peso.

Los demás gigantes de Silicon Valley callaron. OpenAI, Google, Microsoft y Meta no soltaron una línea.

La Comisión Europea celebró el texto y recordó que Europa ya tiene su marco legal. El vicepresidente estadounidense JD Vance, católico, lo llamó profundo. Su colega Doug Burgum respondió con un sarcasmo: ignoraba, dijo, que opinar sobre tecnología entrara en las tareas de un Papa.

Más allá de las reacciones, la encíclica deja una sola pregunta sobre la mesa, y no se la hace a las máquinas. Si la inteligencia artificial nos lleva a un lugar peligroso, la culpa no será de los algoritmos. Será de quienes pudieron ponerles límites y prefirieron no hacerlo.

Referencias

León XIV. (2026). Magnifica Humanitas: Carta encíclica sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Libreria Editrice Vaticana. https://www.vatican.va

National Catholic Reporter. (25 de mayo de 2026). El Papa León y el cofundador de Anthropic piden una alianza ética entre Iglesia y tecnología en el lanzamiento de «Magnifica Humanitas». https://www.ncronline.org

Vatican News. (25 de mayo de 2026). La «Magnifica humanitas» del Papa León: la IA debe servir a la humanidad, no concentrar el poder. https://www.vaticannews.va