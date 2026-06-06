La Encíclica del Siglo XXI

Dr. Ignacio Alonzo

Sin duda, que la genialidad de cada uno de los papas y de los equipos interdisciplinarios de los que se hacen rodear, son hombres con niveles y grados de escolaridad elevadisimos. A lo largo de los dos milenios de historia que tiene la Iglesia Católica Apostólica y Romana, se han escrito centenares de encíclicas, en y desde las cuales se han hecho abordajes impresionantes a fin de orientar, formar, educar y edificar a los millones de feligreses alrededor del mundo. Cada uno de los jerarcas católicos, han sido gente muy culta, refinada, preparada y destinada para dicho cometido, es decir, conocer los tiempos, coyunturas politicas, sociales, culturales, tecnológicas, de mucha sombra y luz en toda su existencia como institución religiosa.

Quisiéramos en esta entrega, el no dejar por fuera ninguna de las cartas papales presentadas en estas tres primeras décadas del Siglo XXI, desde El Vaticano, firmadas y selladas por cada uno de los papas que movidos e iluminados, han atinado en cada una de las misivas pensadas, escritas y publicadas desde la Basílica de San Pedro en Roma. Cabe destacar, que el Papa Juan Pablo II, en sus últimos días de pontificado escribió sobre la Ecclesia Eucharistia, que es el discurso sobre la importancia de la comunión con Dios y con el prójimo. El sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, por ser un teólogo de altos kilates, se inclinó y nos regaló tres espectaculares encíclicas: En el 2005, Deus caritas est, sobre el amor cristiano. Spe salvi en el 2007, en donde se trata el tema de la esperanza cristiana y en el 2009, Cáritas in veritate, que no es más que la esperanza, y el discurso sobre el desarrollo del ser humano en la dimensión global de la verdad y la caridad.

A la renuncia del Papa Benedicto XVI, fue electo por el Colegio Cardenalicio el jesuita Jorge Mario Bergolio, que adoptó el nombre de Francisco, en honor al testimonio y legado de Francisco de Asís. El Papa Francisco, entregó al mundo en el 2013, Lumen fidei, en donde desarrolla la temática del don de la fe. En el 2015, la extraordinaria lección del cuidado de la Casa Común, Laudato si, tácitamente discurre, sobre el medio ambiente. Fratelli tutti,sobre la fraternidad y amistad cristiana en el 2020. Un poco antes de su muerte envió la carta titulada Dilexit nos en el 2024, en donde abordó el mensaje central del amor humano y divino desde el corazón de Jesús.

A la muerte de Francisco, le sucede Robert Prevost, quien se llama León XIV, el cual en medio de la confrontación con los poderes e interpretaciones propias del contexto mundial, lanza la Encíclica Magnificat Humanitas este año 2026, en donde, sin ambages ni maquillaje ilustra y trata el tema ético y moral de la inteligencia artificial. Lo impresionante de la carta es la forma como confronta, pero a la vez, la maestría que demuestra al ir enumerando cada aspecto y los peligros y bondades que tiene. Entre los apartados, que tiene la carta se podrían destacar: El ser humano no cabe duda que es el centro del progreso tecnológico. El gran problema humano y por ende espiritual, que es el mayor desafío de esta “Era de la Información y del Conocimiento”. Si la inteligencia artificial no está al servicio del bien común, de poco o nada sirve. El ser humano tiene dignidad la cual debe ser respetada y nunca ultrajada, ni mucho menos reemplazada. Las máquinas ocupan un lugar el cual debe ser de y para las máquinas, entre tanto, el hombre no debe estar subyugado a las máquinas. Al ser humano se le debe dar el espacio para que viva en libertad, además de La Paz, el Amor, la prudencia , la ética y la esperanza que podrían ser las virtudes que le pueden hacer frente a la deshumanización y ninguneo que pueda hacer la Inteligencia Artificial.

A nuestro juicio, esta es la encíclica del Siglo XXI, ya que el Papa León XIV, señala directamente el desastre que puede y está provocando esta Era artificial, la cual puede terminar con el ser humano, dotado de inteligencia emocional y espiritual, necesarias para la vida cotidiana, convivencia, relaciones humanas de ética laboral, y reconocimiento al “otro”. Darle paso sin reparar sobre los daños de la Inteligencia Artificial, es permitir que se siga construyendo la Torre de Babel, cuyo fin es la confusión y un flagrante desafío a lo divino, y una deshumanización total. Cómo bien lo dice el Papa en su carta, todavía hay tiempo para revertir cualquier mal y daño ocasionado por un monstruo que supone la autodestrucción del ser humano.

Lo que enfatiza la Encíclica Magnífica Humanitas es que no es posible que esta revolución digital vaya tan rápido que ni siquiera quede espacio ni tiempo de proteger a los más vulnerables, frente a los que desarrollan contenidos artificiales que en este caso son particulares antiéticos y a los mismos gobiernos del mundo. No es coincidencia más bien, es la deontología de la ética y la moral del ministerio eclesiástico de el Papa León XIII, lanzó la Encíclica Rerum Novarum, en el año de 1891, exponiendo con claridad la Doctrina Social de la Iglesia frente al auge y esplendor de la Revolución Industrial, advirtiendo los diferentes peligros que esta traería al mundo. 135 años después. el Papa León XIV, iluminado, preocupado y comprometido con la humanidad, ve y con una mirada prospectiva, señala y denuncia que la Inteligencia Artificial no es moralmente neutra, y que debe ser un bien común y no una pandemia que mata y destruye inocencias y enajena la vida humana en todo el Planeta.