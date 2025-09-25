La empresa privada es un pilar en la construcción de un país próspero, señala director del Cohep

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, manifestó que la empresa privada es un pilar de la construcción de un país próspero.

“La empresa privada ha sido y seguirá siendo, aunque no le gusten algunos, un pilar fundamental en la construcción de un país más próspero, su aporte al desarrollo económico y social es incuestionable”, dijo Urtecho.

Urtecho participó este miércoles en el congreso de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

Mencionó que el futuro de Honduras se construye desde la fuerza productiva de su gente y el compromiso de su empresa nacional.

La industria hondureña no solo genera empleos, también genera oportunidades, estabilidad y esperanza para las miles de familias, puntualizó.

Señaló que cada inversión, planta industrial, trabajo y producto hecho representa una apuesta por el talento nacional, dignidad del trabajo, el crecimiento sostenido del país.

“Para que esta fuerza industrial alcance su máximo potencial debemos de avanzar en dos frentes: la formación de la fuerza laboral y el impulso decisivo del consumo de lo hecho en Honduras”, indicó.

Sostuvo que se necesita una política industrial moderna, inclusiva y competitiva; que promueva la capacitación técnica-profesional, innovación y uso de las tecnologías emergentes.

“Hoy más que nunca es necesario una política industrial de manera integral”, aseveró.

Finalmente, exhortó a fomentar el orgullo por lo nacional, e impulsar el consumo de los productos hondureños. AG