La Embajada España traslada su sede en Tegucigalpa

Tegucigalpa – La Embajada de España en Tegucigalpa comunicó que ha trasladado su sede a la Colonia Lomas del Mayab, entre avenida Copán y calle Hibueras, siendo esta una ubicación más accesible en la capital hondureña.

El objetivo del traslado de sede es modernizar las instalaciones y mejorar la atención al público.

La Embajada de España continuará ofreciendo sus servicios consulares en los horarios de siempre: de lunes a viernes a partir de las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

Toda la información de contacto (correos electrónicos, teléfonos, direcciones) de las oficinas que conforman la Embajada de España, así como información relacionada a los servicios consulares que se ofrecen, se pueden consultar en la página web: https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tegucigalpa/es/Paginas/index.aspx