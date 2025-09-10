La Embajada España traslada su sede en Tegucigalpa

Tegucigalpa – Con el objetivo de modernizar sus instalaciones y mejorar la atención al público, la Embajada de España en Tegucigalpa trasladó su sede a la Colonia Lomas del Mayab, entre avenida Copán y calle Hibueras, siendo esta una ubicación más accesible en la capital hondureña.

La Embajada de España continuará ofreciendo sus servicios consulares en los horarios de siempre: de lunes a viernes a partir de las 9:00 am hasta la 1:00 pm.

Se recuerda que, para poder brindar atención de calidad, sólo se atenderá con cita previa que debe solicitar en el correo electrónico de la Sección Consular.

Toda la información de contacto (correos electrónicos, teléfonos, direcciones) de las oficinas que conforman la Embajada de España, así como información relacionada a los servicios consulares que se ofrecen, se pueden consultar en la página web: https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tegucigalpa/es/Paginas/in

Embajada de España (y Sección Consular) Dirección: entre avenida Copán y calle Hibueras, Col. Lomas del Mayab. Código Postal: 11101, Tegucigalpa, M.D.C. Teléfonos: (504) 2232-6865; (504) 2232-6589 Correo electrónico: emb.tegucigalpa@maec.es Correo electrónico Sección Consular: emb.tegucigalpa.sc@maec.es