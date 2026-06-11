La educación como punto de partida: Fundación Ficohsa impulsa nuevas oportunidades para las familias de Olancho

San Esteban – En San Esteban, Olancho, donde la educación representa una de las herramientas más poderosas para transformar el futuro de las familias, Fundación Ficohsa inauguró su Centro Educativo #148, una iniciativa que forma parte de una visión más amplia: impulsar comunidades que llegan lejos a través de oportunidades sostenibles para la niñez, las familias y los emprendedores de la región.

Ubicado en la aldea de Conquire, su impacto trasciende las aulas. La incorporación de este centro al programa Educando Nuestro Futuro garantiza acompañamiento permanente mediante merienda escolar, mantenimiento de infraestructura, dotación de libros y útiles escolares, mobiliario, capacitación docente y programas complementarios de educación social y financiera, inglés y tecnología.

La inauguración del Centro Educativo #148 se suma a una trayectoria de más de dos décadas de trabajo de Fundación Ficohsa en favor de la educación. En Olancho, la organización mantiene presencia desde 2006 y actualmente apoya 5 centros prebásicos y 1 básico, beneficiado directamente a más de 4,800 niños y jóvenes y más de 24 mil personas de forma indirecta, en diferentes comunidades del departamento.

Este esfuerzo forma parte de una visión de desarrollo comunitario que Grupo Ficohsa impulsa en diferentes zonas del país y la región. Además de fortalecer la educación, la institución mantiene presencia a través de agencias bancarias, puntos de atención, programas de apoyo a emprendedores, iniciativas de inclusión financiera para mujeres y el acompañamiento a productores agrícolas mediante programas como De Mi Tierra, generando oportunidades que contribuyen al crecimiento económico local.

La educación ocupa un lugar central dentro de esta estrategia porque permite sentar las bases para el desarrollo de largo plazo. Cada nuevo centro educativo representa una oportunidad para que más niños permanezcan en el sistema educativo, desarrollen habilidades para el futuro y cuenten con mejores herramientas para alcanzar sus metas.

Con la apertura de este nuevo espacio educativo, Fundación Ficohsa continúa fortaleciendo el desarrollo de comunidades sostenibles en Honduras, convencida de que cuando la educación, el emprendimiento y el desarrollo económico avanzan de la mano, las comunidades tienen mayores oportunidades de prosperar y llegar más lejos.