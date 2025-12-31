La DPI captura a un padre acusado de abusar sexualmente y embarazar a su hija de 17 años

Tegucigalpa – Producto de las labores investigativas con el fin de dar respuesta a una orden judicial por delitos sexuales, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron a un padre por la supuesta comisión del delito de violación agravada en perjuicio de su hija menor de edad.

Agentes asignados a la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), de la DPI, lograron ubicar y arrestar al sospechoso en la colonia San Francisco, municipio del Distrito Central, tras varios días de realizar trabajos de seguimiento y vigilancia en dicha colonia.

El capturado se trata de un hombre de 42 años, de oficio carpintero, quien es originario y residente en la colonia Altos de la San Francisco, lugar cercano a donde fue arrestado.

El documento judicial establece que, al sospechoso se le responsabiliza de supuestamente haber abusado sexualmente de la menor, desde hace un buen tiempo.

Según la abuela observó que la menor estaba enferma y le crecía la panza, por lo que el pasado 17 de diciembre del presente año, la traslado hacia un centro asistencial, donde fue evaluada por un médico, quien le manifestó que la ofendida ya tenía varios meses de embarazo.

Enseguida, se tuvo conocimiento del delito cometido contra la menor, se conformó un equipo de investigadores expertos para realizar las respectivas diligencias investigativas y poder individualizar al sospechoso.

Gracias al trabajo investigativo, por parte de los agentes de investigación se lograron recabar pruebas contundentes que deducen responsabilidad al imputado de ser el principal sospechoso de haber cometido dicho delito.

Por lo anterior, a dicho sujeto se le ejecutó una orden judicial pendiente emitida en fecha 19 de diciembre del presente año, por el Juzgado de Letras Seccional de Tegucigalpa, por la comisión del delito de violación agravada en perjuicio de su hija de 17 años. JS