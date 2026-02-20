La DPI arresta a pareja por supuestas agresiones sexuales y violación en perjuicio de una menor

Tegucigalpa – En una rápida acción en respuesta a una formal denuncia por delito sexual, interpuesta en las oficinas de la Dirección Policial de Investigación (DPI), un equipo de funcionarios policiales lograron darle detención a una pareja acusada por supuestas agresiones sexuales y violación en perjuicio de una menor de 14 años, en la ciudad capital.

– Según información recabada, la fémina con quien tiene vínculos familiares le propuso a la menor que hicieran una pijamada con el novio de esta, y así llevar a cabo el ilícito.

Esta importante operación policial fue desarrollada en un sector de El Bulevard Juan Pablo II y el barrio Los Dolores de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, por agentes asignados al Departamento de Delitos Especiales de la DPI, mediante trabajos de seguimiento y vigilancia.

Los aprehendidos se tratan de un hombre de 34 años, de profesión abogado y una fémina de 20 años, ambos originarios y residentes en la capital hondureña.

Según expediente investigativo, el día sábado 14 de febrero del presente año, en horas de la noche, la sospechosa quien tiene vínculos familiares con la ofendida, y aprovechando que la menor se encontraba sola en su casa de habitación, le propuso que realizaran una pijamada y que traería comida para compartir.

Posteriormente llego a la vivienda el novio de la fémina, por lo que enseguida la sospechosa llevo a la menor a una habitación donde le propuso tener contacto sexual con ella y su novio, pero la ofendida se negó de inmediato a dicha propuesta, pero la imputada hizo caso omiso y en contra de la voluntad de la menor, le quitó la ropa y ambos abusaron sexualmente de la víctima, mientras grababan con sus teléfonos celulares, luego de lo sucedido salieron de la vivienda con rumbo desconocido.

Enseguida se tuvo conocimiento de los hechos, un equipo de agentes especialistas en investigación de Delitos Especiales de la DPI, comenzaron las respectivas diligencias pertinentes para dar con la inmediata detención de los presuntos sospechosos.

Gracias a la efectiva labor de los uniformados, se logró recabar información contundente y mediante pruebas testificales que dieron soporte a la investigación se logró inculpar a los implicados en dicho delito.

Por lo anterior, acciones de búsqueda y seguimiento por parte de los funcionarios policiales se pudo ubicar y darle arresto inmediato a los agresores, en atención a una orden se aprehensión, según fundamento legal basado en los Artículos #249 del Código Penal por el delito de violación y #175 del Código Procesal Penal, por el delito de otras agresiones sexuales, misma que fue emitida por la Fiscalía de Turno de Tegucigalpa.

Cabe destacar que, al momento de su aprehensión se les decomisó dos teléfonos celulares, los cuales serán remitidos junto al expediente investigativo, como evidencia constitutiva de ilícito ante el Ministerio Público. JS