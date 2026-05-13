La doctora Belinda Castillo, la nueva titular de Medicina Forense

Tegucigalpa – Este miércoles se informó que la doctora Belinda Bárbara Castillo Fuentes asume como titular de la Dirección de Medicina Forense, adscrita al Ministerio Público.

Así lo expresó la portavoz fiscal, Issa Alvarado, quien aseguró que Castillo es una destacada profesional con muchos años de experiencia en la materia forense y además es abogada.

La galena tiene expertiz en las áreas de Patología Forense, Clínica Forense y los Laboratorios Criminalísticos Forenses.

Castillo es médico forense y fue la encargada de la Unidad Médico-legal del Hospital San Felipe de Tegucigalpa, Honduras. JS