La DNVT reporta 21 muertes por accidente de tránsito durante el fin de semana 

Tegucigalpa- El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenín Morell, informó que 21 personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito durante el fin de semana, la mayoría vinculados a motocicletas.

Los accidentes no cesan y siguen enlutando a las familias hondureñas, pese a los esfuerzos de prevención.

Sobre el impacto de las motocicletas en las cifras, indicó que 10 de las 21 muertes registradas este fin de semana corresponden a motociclistas, lo que representa una tendencia recurrente en los siniestros viales del país.

“Del 100% de accidentes de tránsito, el 60% no tiene un permiso de conducir”, detalló el comisionado.

Morell señaló que, pese a las medidas de prevención, persiste la falta de conciencia vial en la población.

“Necesitamos vehículos seguros, infraestructura segura y comportamiento humano responsable. Si no hay educación vial, no hay cultura vial, y sin eso no hay reducción de accidentes de tránsito”, afirmó.

Operativos y sanciones

El director también defendió los operativos de control, ya que dichas medidas estrictas ayudan a reducir la accidentalidad, principalmente por la retención de vehículos cuando los conductores no portan licencia.

En cuanto a sanciones, Morell informó que se registraron alrededor de 112 multas por ingesta de alcohol y más de 800 infracciones a nivel nacional durante el fin de semana, en el marco de los controles viales.

De acuerdo con datos de la DNVT, en lo que va 2026 han fallecido 832 personas en siniestros vehiculares, lo que representa una cifra preocupante para los encargados de seguridad. AD