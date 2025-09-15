La disciplina y nobleza del Batallón Canino cautivan en los desfiles patrios

Tegucigalpa – En el marco de la conmemoración del aniversario de la independencia patria, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en las principales zonas de concentración de ciudadanos, incluyendo la Plaza Cívica (Parque Central), el bulevar Suyapa, el Estadio Nacional “Chelato Uclés” y sus alrededores.

Desde tempranas horas, efectivos de la PMOP garantizaron el orden y la seguridad de los miles de hondureños que se dieron cita para presenciar los tradicionales desfiles cívicos. Sin embargo, uno de los actos que más aplausos y admiración arrancó del público fue la participación del Batallón Canino.

Los canes, acompañados por sus guías, demostraron con impecable disciplina sus habilidades adquiridas en entrenamiento especializado, que los prepara para cumplir funciones clave en la detección de ilícitos, operaciones de seguridad y labores de rescate.

Su nobleza, destreza y lealtad se robaron la atención de niños y adultos, consolidándose como uno de los momentos más emotivos y esperados de la jornada.

El despliegue del Batallón Canino muestra la importancia del trabajo conjunto entre el ser humano y el mejor amigo del hombre, los perros, que con disciplina y valentía contribuyen a la paz y la protección de la sociedad hondureña.LB