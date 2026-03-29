La diferencia es que el gobierno anterior tenía una guerra política: Zambrano sobre aumento a precios de combustibles

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, justificó que la diferencia del actual gobierno con el pasado en el aumento del precio de los combustibles es que había un conflicto armado.

“Sabemos que hay un conflicto armado de Estados Unidos contra Irán y eso nos perjudica a todo el mundo, no solo a Honduras, y eso ocasiona que los precios de los combustibles se eleven a todo el mundo”, dijo Zambrano.

El conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán lleva más de un mes que ha perjudicado el paso por el estrecho de Ormuz, lugar donde sale el 20 % de la producción mundial.

Mencionó que el actual gobierno está subsidiando con pagar casi 17 lempiras por galón para que los hondureños no reciban todo el impacto de los incrementos.

Incluso resaltó que Honduras supuestamente es el segundo país de Centroamérica con el precio bajo de los combustibles.

También señaló que la diferencia con el gobierno de Xiomara Castro, es que las pasadas autoridades se enfocaron en tener una guerra política-psicológica a lo interno de Honduras.

“En el gobierno anterior no tenían una guerra, solo tenía una guerra política, ideológica y sistemática a lo interno del país”, aseveró.

Sobre los juicios políticos, confirmó que ha recibido solicitudes de diputados de aplicar esta figura contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que violentaron de la Ley Electoral y abusaron de las responsabilidades atribuidas a sus cargos.

Señaló que estos procesos deben ser apegados a la Coinstitución de la República, la Ley de Juicio Político, se respete el derecho a la defensa y se evacúe los procesos.

No descartó que el juicio político contra estos funcionarios se aplique después de Semana Santa en el Congreso Nacional.

Por otro lado, defendió que el estado de la carretera en el sector de Coyolito es porque se está realizando el bacheo provisional de 12 kilómetros.

Anunció que está gestionando con una empresa el bacheo total de la carretera en Coyolito. AG