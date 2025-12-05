La diáspora venezolana celebra el Nobel de la Paz en 30 países el sábado pidiendo libertad

Redacción Internacional- Una treintena de países registran este sábado manifestaciones en favor de la libertad en Venezuela, con un reclamo que quiere transformar el premio Nobel de la Paz concedido a la líder opositora María Corina Machado en un «megáfono global» que dé voz a la lucha de los venezolanos por la democracia.

Las distintas protestas tendrán lugar cuatro días antes de la ceremonia de entrega de esos galardones, que en el caso de la activista venezolana reconoció su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su combate en favor de una transición justa.

La web elnobelesnuestro.com, que canaliza las marchas convocadas para este sábado, precisa que habrá manifestaciones en España, Francia, Italia, el Reino Unido, Australia, Canadá, Brasil, Argentina, Perú o Colombia, entre otras naciones. En Venezuela no hay prevista ninguna.

Solo en España están previstas concentraciones en 24 ciudades, incluidas Madrid y Barcelona.

«Mientras el régimen intenta silenciar el logro dentro del territorio, la diáspora venezolana será el motor para amplificar el mensaje en el mundo: Venezuela sigue viva, organizada y decidida», dicen los organizadores en un comunicado.

El Nobel de la Paz, según destacan, «no es solo un reconocimiento para María Corina Machado; es un homenaje al pueblo venezolano que ha resistido con valentía y esperanza», y demuestra que la libertad en Venezuela «es una causa universal».

Este jueves, Machado invitó a sus connacionales a sumarse a esas protestas, subrayando que cada antorcha, cada vela y cada luz que se encienda en las mismas «va a ser un grito por la paz y por la libertad en Venezuela».

Desde ‘El Nobel es nuestro’ se reivindica que su movimiento nació como símbolo de que el reconomiento a la exdiputada por parte del Comité Noruego «no pertenece a una persona, sino a un país entero que lucha por su libertad».

En concreto, la campaña de las movilizaciones previstas este sábado incide en que el Nobel de la Paz es también de los centenares de «presos políticos» que hay en Venezuela. EFE