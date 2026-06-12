La diáspora haitiana de Miami se vuelca en el regreso de Haití al Mundial tras medio siglo

Miami (EE.UU.).– Después de más de medio siglo del debut de Haití en los mundiales, el emblemático barrio de ‘Little Haití’ en Miami, epicentro de la mayor diáspora haitiana en EE.UU., cuenta las horas para volver a ver su selección en el mayor torneo del mundo, donde debutará este sábado ante Escocia.

La pasión por el fútbol nunca se perdió por completo en este pequeño vecindario enclavado en el norte de Miami, al que apenas separan en el espacio unas pocas calles del lujoso ‘Design District’, pero en lo socioeconómico, la distancia es un abismo.

Ni el declive de la selección, que se clasificó por primera vez al Mundial en 1974 y estuvo a punto de repetir en 1978 y en 1982, ni la complicada situación en Haití, sumida en una grave crisis de seguridad y humanitaria, acabaron con el interés por el balón en el barrio, aunque sí lo sumieron en la nostalgia.

A un día del estreno de su selección en el Mundial 2026 frente a la correosa Escocia, las camisetas de Messi, Lamine Yamal o Neymar son fácilmente distinguibles entre los jóvenes del barrio, mientras banderas haitianas decoran las farolas y algunos comercios ofrecen a la venta camisetas conmemorativas del torneo.

«La gente se puso extremadamente feliz, se volvió loca con el Mundial; ha pasado mucho tiempo desde 1974. Todo el mundo se está volviendo eufórico», dijo a EFE James Lis, entrenador de fútbol en una escuela local.

Él fue uno de los miles de seguidores haitianos que asistió la semana pasada a los partidos amistosos que Haití disputó en Miami contra Nueva Zelanda y Perú, en los que la afición nunca calló y celebró como pocas cada ocasión de su selección.

«El estadio estaba abarrotado, la gente estaba locamente feliz de ver a los jugadores», recordó Lis.

Ningún partido en Miami

Desafortunadamente para todos ellos, Haití no jugará ningún partido del Mundial en Florida, sede de la mayor diáspora haitiana en Estados Unidos, que acoge a cerca de la mitad de los 850.000 migrantes haitianos en el país, según datos del Centro de Estudios de Inmigración.

Además del partido contra Escocia en Boston, los ‘Granaderos’ jugarán contra Brasil en Filadelfia, el 19 de junio, y contra Marruecos en Atlanta, el 24 de junio.

Born, un migrante haitiano que regenta un ‘food truck’ a la entrada del barrio, señaló a EFE el lugar de su camioneta en el que instalará una televisión los días de partido para que sus clientes sigan los encuentros desde su pequeña terraza y no se vayan a otro lado.

Sin embargo, la mayoría de haitianos consultados coincidió en que Brasil, pentacampeona del mundo, será el plato fuerte.

El día de ese partido, que cae en viernes, varios vecinos organizarán una masiva ‘watch party’ que planea reunir a personas de todo el barrio para ver el encuentro y animar a su selección.

En busca del primer triunfo mundialista

La esperanza entre los vecinos es poder celebrar el primer triunfo de su selección en un Mundial, puesto que en 1974 sumó tres derrotas en tantos partidos con 2 goles a favor y 14 en contra.

Al igual que en esta edición, Haití no tuvo suerte en aquel sorteo y quedó encuadrada con Argentina, Italia y Polonia. Aunque se adelantó a los transalpinos en el primer partido del Mundial, acabó cayendo por 1-3.

Sin embargo, lo que sí ha cambiado por completo de aquel Mundial es cómo obtuvo la clasificación.

Si hace más de medio siglo Haití logró su pase como vencedor del entonces llamado Campeonato de la Concacaf (precursor de la Copa Oro), que se disputó íntegramente en Haití, ahora lo logró sin jugar ningún partido como local por la frágil situación que atraviesa su territorio.

Haití atraviesa una de las peores crisis humanitarias y de seguridad en el mundo, sin que las instituciones estatales tengan control sobre gran parte del territorio, que en su mayoría está dominado por las bandas criminales.

En este contexto de inseguridad, la selección haitiana disputó sus partidos de clasificación como local en Barbados, Aruba y Curazao.

Además, Haití se vio beneficiada por la clasificación automática de Canadá, Estados Unidos y México al Mundial, las tres potencias regionales, como coanfitriones, lo que abrió el cupo al resto de selecciones de la región.

Dos victorias en el exilio contra Costa Rica (1-0) y Nicaragua (2-0) en las dos últimas jornadas de la última fase de clasificación otorgaron a Haití el liderato del grupo y el pase al Mundial, y mantuvieron viva la ilusión de los vecinos de ‘Little Haití’. EFE/ir