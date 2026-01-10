 La deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica  (ENEE)

Ing. René Alfredo Soto Rivera

Con una deuda de 100 mil millones de Lempiras es una cantidad que debe de poner a pensar las mentes más brillantes de la nación de todos los sectores profesionales, no es para olvidarse, debe de tomarse con mucha responsabilidad con el propósito de buscar una solución al tema; en esa dirección trataré de aportar una posible ruta de generación de energía limpia y de ahorro.

A “grandes problemas grandes soluciones”, dice el refrán, y en esa línea de pensamiento estoy seguro que se puede generar más energía si los consumidores, llámese sectores: residencial, comercial e industrial se convierten en generadores; según la demanda y capacidad de generación instalada en cada unidad, ya sea en las: residencias, comercio e industria, como primera medida y como segunda acción es desarrollar los sistemas de generación aislados (S.G.A) en cada cuenca hidrográfica.

Como resultado tendríamos auto-generación y un excedente que sería ingresado a la red de distribución mediante un sistema bidireccional, siendo utilizado por la ENEE para otras necesidades de otros sectores que necesitan energía como por ejemplo para el sector agrícola como un incentivo de parte del Estado para facilitar la introducción de tecnología en los diferentes procesos de: producción, transformación y almacenamiento de alimentos.

Los sistemas aislados identificados en cada cuenca hidrográfica, pudiendo ser generación por medio de: agua, viento, biomasa y otros, tendrían la ventaja de hacer una transmisión del 100% debido a las cortas distancias y al no uso del Sistema de Interconexión Nacional (SIN) el cual reporta pérdidas de transmisión técnicas y no técnicas de casi el 37 % en el año 2024.

Otra ventaja de implementar los S.G.A. es la independencia energética por sectores (cuenca hidrográfica) y la posibilidad de evitar apagones nacionales al estar conectados a una sola red de transmisión como lo es el SIN, que al caerse una torre puede generar un apagón en todo el país, y el otro punto es que puede ser un gran atractivo para generar el establecimiento de nuevas empresas al darles exoneraciónes fiscales para la introducción de equipos necesarios para el establecimiento de la auto generación.

El Estado, puede ser el gran ganador en esta propuesta al establecer las tarifas de compra venta generadas por la autogeneración según cliente, y en relación al excedente inyectado a la red de distribución que pasaría al uso discrecional del Estado para los fines que le interese apoyar como los sectores: turismo, agroindustria, a sectores sociales vulnerables y prioritarios como los hospitales públicos,seguridad, investigación, transporte, educacion…etc.

Será necesario realizar algunas modificaciones a la Ley General de la industria eléctrica y otras afines con el único propósito de promover el desarrollo de varios sectores que podrían generar divisas para mitigar la deuda poco a poco, además de construir un modelo de generación exitoso, ! aún falta mucho más por definir pero si hay una salida!.