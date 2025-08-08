La desconfianza ciudadana es real afirma aspirante a alcaldía capitalina al firmar compromiso con CNA

Tegucigalpa – El aspirante a la alcaldía capitalina por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya firmó el compromiso para fortalecer la lucha contra la corrupción que también firmaron los presidenciables, exceptuando la candidata oficialista, Rixi Moncada.

“En seguimiento a la iniciativa del CNA (Consejo Nacional Anticorrupción) con los candidatos presidenciales, hoy firmé mi compromiso como candidato a la Alcaldía del Distrito Central”, indicó Zelaya en su cuenta de la red social X.

El candidato a la alcaldía capitalina destacó que los políticos necesitan un respeto. “La desconfianza ciudadana es real y se combate con acciones concretas. Este compromiso no es simbólico. Es una hoja de ruta”, afirmó.

(Leer) Presidenciables, a excepción de Rixi Moncada, prometen luchar contra corrupción y reactivar extradición con EEUU

Zelaya indicó que “si Dios y el pueblo me dan la oportunidad de servir, gobernaremos con transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas desde el día uno”.

Manifestó que recuperar la confianza empieza por reconocer los errores y cambiar la forma de hacer las cosas. “Desde lo local, vamos a liderar ese cambio para recuperar poco a poco la credibilidad y confianza de la ciudadanía especialmente de nuestra ciudad capital”, expresó. VC