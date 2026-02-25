La desafiante conducta Therian

Roldán Duarte Maradiaga

Tegucigalpa. – Como no soy un profesional de la psicología ni tampoco un experto conocedor del movimiento juvenil de los “Therian”, recurrí a la inteligencia artificial (IA) para que me diera luces y consejos acerca del tema, y los resultados de mi consulta fueron los siguientes:

El movimiento juvenil conocido como therian (o therianthropy en su versión técnica) reúne a personas que sienten, en un plano psicológico o espiritual —no físico—, que su identidad está ligada a un animal no humano: no creen que se transformen corporalmente sino que experimentan una conexión interna, instintos o “sentimientos de especie” que forman parte importante de quiénes son.

Las raíces del movimiento son múltiples: el término proviene de palabras clásicas que aluden a la idea de humano-bestia y se enlaza con antiguas narrativas de metamorfosis y seres híbridos; sin embargo la forma moderna del movimiento emergió en foros y grupos en línea durante los años noventa y se consolidó como una subcultura digital (a menudo relacionada con la comunidad más amplia de “otherkin”), donde relatos personales, mitología, espiritualidad y experiencias sensibles se mezclaron para construir una identidad colectiva.

A diferencia del fandom furry —más orientado a la afición artística y lúdica por personajes antropomorfos—, la identidad therian suele vivirse como algo íntimo y duradero, no simplemente como un hobby; investigaciones y sondeos en comunidades muestran que los therians tienden a definirse por esa identificación animal y por experiencias subjetivas que no son necesariamente una patología.

En cuanto a sus causas, las explicaciones dentro y fuera de la propia comunidad son variadas: desde interpretaciones espirituales (reencarnación, guías animales) hasta marcos psicológicos que subrayan factores de desarrollo, recuerdos vívidos, rasgos de neurodiversidad o necesidades de pertenencia; no existe una única “causa científica” consensuada.

Las implicaciones para la familia y la sociedad son complejas y dependen mucho del contexto y de la actitud de quienes rodean a la persona. En el seno familiar puede provocar confusión, rechazo o preocupación —especialmente cuando los progenitores no conocen el fenómeno—, lo que requiere pautas de comunicación respetuosa, acompañamiento afectivo y, cuando sea necesario, apoyo profesional que no patologice automáticamente la identidad pero que atienda sufrimiento emocional o problemas de adaptación.

Socialmente, la visibilidad en redes puede provocar desde curiosidad y apoyo hasta burlas, estigmatización o pánico moral; también plantea retos sobre cómo las escuelas, los servicios de salud mental y las políticas públicas manejan identidades no normativas: la respuesta ideal es informada, centrada en el bienestar y basada en respeto y límites claros, no en sanción ni en sensacionalismo.

En resumen: ser therian implica una experiencia identitaria genuina para quienes la viven, con raíces tanto históricas y culturales como surgidas del entorno digital contemporáneo; la mejor respuesta social y familiar combina escucha, educación y apoyo psicosocial cuando haga falta, evitando la estigmatización y procurando siempre la seguridad y el crecimiento personal de los jóvenes implicados.

Algunos consejos prácticos y concretos para padres cuando descubren que su hijo o hija se identifica como therian son los siguientes:

1. Escucha activa y toma en serio lo que diga tu hijo. Empieza por crear un espacio tranquilo: pregunta con calma, repite lo que escuchas para asegurarte de entender y evita reacciones inmediatas de burla o rechazo. Tomar en serio sus palabras transmite seguridad y reduce la angustia; la guía del sistema de salud pública recomienda precisamente “tomar lo que dicen en serio” como punto de partida para apoyar la salud mental infantil. NHS.

2. Infórmate sin juzgar y con mente abierta. Busca recursos que expliquen qué es ser therian desde la voz de la propia comunidad (experiencias y guías prácticas) para no confundir identidad con conducta problemática. Un recurso dirigido a padres dentro de la propia comunidad puede ayudar a comprender el lenguaje y las formas habituales de expresión y rituales de la subcultura. Therian Guide.

3. Mantén apoyo emocional y límites saludables. Aceptar emocionalmente no significa renunciar a normas familiares: puedes validar sus sentimientos (“entiendo que te identifiques así”) y al mismo tiempo acordar límites claros (por ejemplo, comportamientos apropiados en la escuela o en público). Las guías clínicas aconsejan diferenciar entre apoyo afectivo y permisividad absoluta, vigilando que no haya conductas que dañen a la propia persona o a otros. Child Mind Institute.

4. Protege frente a riesgos en línea y de explotación. Muchas identidades se consolidan y se comparten en redes y foros; eso puede dar pertenencia pero también exposición a bulos, grooming o comunidades tóxicas. Infórmate sobre los espacios donde participa, habla de seguridad online (privacidad, no compartir datos sensibles) y vigila señales de aislamiento o influencias dañinas. Documentos de protección infantil y guías profesionales señalan la importancia de evaluar riesgos digitales y educar en el uso seguro de redes. The Children’s Society.

5. Busca apoyo profesional si hay sufrimiento, aislamiento o interferencia en la vida diaria. No “psicologices” automáticamente la identidad, pero si notas depresión, ansiedad, dificultad escolar o riesgos de autolesión, consulta con profesionales formados en salud mental juvenil; hay líneas de ayuda y servicios para padres que orientan sobre cuándo y cómo derivar. Organizaciones de salud mental infantil recomiendan guías y servicios de apoyo a familias en estos casos. YoungMinds.

6. Fomenta actividades comunes y lenguaje compartido. Pequeños gestos (interés por su arte, ir juntos a una exposición, preguntar por su personaje animal favorito) muestran aceptación y mantienen la relación. Evita solemnizar o convertir la identidad en tabú; integrar la diferencia en la convivencia diaria reduce el dramatismo y facilita la comunicación futura.

7. Si hay conflictos fuertes, prioriza la seguridad emocional de todos. Si la situación genera peleas constantes o riesgo para la persona (por ejemplo, rechazo severo en casa), busca mediación familiar o apoyo externo antes de imponer medidas drásticas. La primera prioridad es la salud y la continuidad del vínculo padre/hijo.

8. Enseña respeto y habilidades sociales. Acompaña a tu hijo a diferenciar entre identidad interior y normas sociales; ayúdale a manejar respuestas de compañeros o adultos (frases sencillas para explicar o evitar el tema) y promueve habilidades para enfrentar burlas o curiosidad sin aislarse.

9. Conecta con redes de apoyo de padres cuando lo necesites. Conversar con otros progenitores que han pasado por experiencias parecidas (foros, grupos moderados) puede ofrecer perspectivas prácticas; con cautela, el testimonio de la propia comunidad también es valioso, pero combina ese conocimiento con orientación profesional cuando haga falta.

10. Mantén la esperanza y la curiosidad. Para muchos jóvenes la identificación como therian forma parte de un proceso de autoconocimiento adolescente; para la familia es una oportunidad para practicar escucha, adaptación y amor acompañante.

En síntesis, el movimiento therian reúne a jóvenes que experimentan una identificación interna con un animal no humano: no se trata de una transformación física, sino de una vivencia subjetiva con raíces que mezclan mitología, espiritualidad, experiencias personales y la creación colectiva surgida en foros digitales. Su aparición contemporánea se apoya en narrativas antiguas de metamorfosis pero se expresa sobre todo en comunidades en línea donde se comparten testimonios, símbolos y formas de pertenencia. Esto explica por qué, para quienes lo viven, la identidad therian puede ser profunda y duradera, aunque no exista una única causa científica que la explique.

Para los padres, la conclusión práctica es clara y operativa: priorizar la escucha y la aceptación emocional sin confundir apoyo con permisividad absoluta; informarse sin juzgar; mantener límites y normas familiares claras; proteger frente a riesgos digitales y redes tóxicas; y buscar ayuda profesional cuando haya sufrimiento, aislamiento o interferencia significativa en la vida cotidiana. Integrar a la identidad del hijo en la vida familiar a través de actos cotidianos de interés y respeto, promoviendo al mismo tiempo habilidades sociales y seguridad, es la mejor estrategia para cuidar su desarrollo y fortalecer el vínculo.